La bicicleta, el medio ambiente y la psicología: un camino hacia una movilidad más segura y sostenible en Murcia

Aprovechando la reciente celebración del Día Mundial de la Bicicleta, el pasado 3 de junio, y en sintonía con la Semana Mundial del Medio Ambiente, desde el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (Coprm), y como responsable del Área de Psicología del Tráfico y coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología del Tráfico, queremos alzar la voz en apoyo a todas aquellas iniciativas que promuevan la sostenibilidad, la salud y la prevención de accidentes de tráfico.

La psicología ambiental nos ayuda a comprender cómo nuestro entorno influye en nuestro comportamiento, y cómo podemos diseñar ciudades que fomenten una movilidad sostenible y segura. Los Planes Urbanos de Seguridad Vial son un instrumento fundamental en este sentido, marcando objetivos y ámbitos de actuación que, como psicólogos, respaldamos: el fomento de la educación y formación vial, la coordinación entre organismos y la mejora de la atención a las víctimas, siempre priorizando la seguridad de los usuarios más vulnerables.

Es innegable que la bicicleta ha irrumpido con fuerza en nuestras vidas. El Barómetro de la Bicicleta 2024 (Gesop, 2024) nos lo confirma: casi una cuarta parte de la población española (22,8%) la utiliza semanalmente, y casi la mitad (48,2%) lo hace en alguna ocasión. Es un medio de transporte ecológico, económico y saludable, y la tendencia es clara: cada vez más personas ven en ella una opción real para su movilidad diaria. Esta visión, por supuesto, la apoyamos plenamente.

Sin embargo, no podemos obviar la otra cara de la moneda. La creciente presencia de bicicletas en nuestras calles y carreteras trae consigo un aumento en los incidentes y en los accidentes. Las cifras de la DGT son contundentes: 45 ciclistas fallecidos en 2023. Y aquí es donde entra en juego nuestra disciplina, la psicología del tráfico. Porque sabemos que el factor humano es la causa de casi todos los accidentes.

En el caso de las bicicletas, las investigaciones nos dicen que las causas más comunes de accidente tienen que ver con diferentes comportamientos de estos usuarios: circular distraído, no ceder el paso, no mantener la distancia de seguridad, el exceso de velocidad, cambios de carril sin señalizar o el desconocimiento y no respeto de las normas de circulación (Gesop, 2024).

Desde la Psicología del Tráfico y la Seguridad, queremos y debemos poner de manifiesto la escasa y precaria formación y educación vial. No solo para los usuarios de vehículos que pueden ser conducidos sin una formación previa (quizá este sea un problema fundamental), sino para todos los usuarios de la vía en general.

Los psicólogos podemos aportar herramientas valiosísimas desde edades tempranas. No solo aportamos investigación y evaluación de conductas, también podemos enseñar y fomentar aptitudes y actitudes que propicien una movilidad más segura. Esto no debe ser una asignatura pendiente, sino un pilar fundamental en la educación de nuestros hijos, porque empezamos muy pronto a ser usuarios de la vía.

Como psicólogos del tráfico, uno de nuestros objetivos principales es reivindicar la necesidad de formación en aspectos psicológicos relacionados con las actitudes y comportamientos en la vía pública. La sensibilización y concienciación en materia de seguridad vial debe estar presente desde el principio de la formación.

Es curioso que, como profesionales, tengamos presencia en los cursos de recuperación de puntos (cuando ya se han cometido infracciones) y no estemos presentes para mejorar la formación psicológica del conductor antes de que empiece a conducir.

Desde la Psicología del Tráfico estamos convencidos de que la actitud y el comportamiento en las carreteras marca la brecha de seguridad en las mismas.

En definitiva, creemos firmemente que la bicicleta es una pieza clave en el futuro de nuestra movilidad. Para que este futuro sea no solo sostenible, sino también seguro, es imprescindible invertir en educación vial continua, en la formación de actitudes responsables y en la concienciación de todos los actores viales. Con un enfoque multidisciplinar y el compromiso de cada murciano, podemos construir una región donde pedalear sea siempre un placer y un acto seguro.

Suscríbete para seguir leyendo