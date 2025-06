Treinta años incelebrables

El otro día me encontré por la calle con mi amigo Juan Carlos Caval, fotógrafo de este periódico, justo en el momento en que manipulaba a toda prisa su cámara para remitir a Redacción el reportaje sobre la gala de Astrapace, de donde venía. Mientras esperaba a que finalizara su trabajo eché un vistazo al visor y quedé estupefacto al comprobar que una de las fotos reproducía la primera fila de los asistentes al evento en que aparecían con sus respectivas esposas el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel; el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y entre ambos el exalcalde de Molina de Segura, Joaquín Contreras, en una extraña organización protocolaria, es decir, con Contreras de cortafuegos entre quienes fueran en los años gozosos del PP los números uno y dos del partido.

Le dije a Caval, en plan coña: «No abuses de que a estas horas en la Redacción habrá periodistas jóvenes que no sabrán quiénes son todos éstos, y vas y les mandas una foto de archivo del año del Catapún». Me respondió: «No, no. La foto es de ahora mismo. Los tres estaban allí, te lo prometo». También estaba el presidente vigente, Fernando López Miras. Qué trago para los cuatro, de los que sospecho con fundamento que no se pueden soportar de dos en dos en cualquiera de las posibles combinaciones.

El PP cumple este 2025 treinta años de su llegada al poder en la Región de Murcia, que se dice pronto, una cifra redonda que, en circunstancias normales, tal vez habría requerido alguna celebración, como insinúan ciertos militantes en petit comité. Pero ¿quién desde el actual aparato va a convocar a Valcárcel, Cámara, Contreras o Barreiro para que recuperen protagonismo y sin cinta de separación en un partido en el que se les desconoce o se les repudia? El viaje del PP ha sido un éxito, es evidente, pero como el barco de Teseo, de tanta reparación, ya no está construido con la misma madera. Solo Astrapace los reconoce.

Suscríbete para seguir leyendo