La inclusión, un camino sin fin

Hoy quiero hablar en primera persona confiando en las palabras de la directora de cine Pilar Palomera, quien afirmaba que «…hablar de lo que nos duele hace más bien que mal» (El País Semanal, domingo 19 de enero de 2025) y en su efecto catártico para quien aquí escribe.

Buenos días, me presento, soy auxiliar educativo desde hace 42 años, es decir, estoy cerca de la jubilación, pero la reclamación de los derechos de las personas con discapacidad sigue encima de la mesa desde mis comienzos. Familiares y profesionales hemos denunciado en varias ocasiones desde plataformas y sindicatos la injusta situación que sufre este alumnado por la desatención a las necesidades de niños y niñas con discapacidad, a sus padres y madres y a los profesionales de los centros educativos.

Hija de conductor y ama de casa de la pequeña pedanía de Corvera, con el nacimiento de mi hermana con Síndrome de Down las dificultades cotidianas aumentaron. Había escuela, pero ella no podía ir, necesitaba una escuela «especial». Eso suponía no ir a ninguna o vivir en un centro de educación especial de Murcia de lunes a viernes. Mi madre la llevaría en autobús hasta el centro cada lunes y la recogería cada viernes, dejando a sus otros hijos solos.

No se escolarizó hasta los ocho años y con gran sufrimiento para todos, ya que tanto ella como mis padres lo vivieron como un abandono. De eso hace más de 40 años, pero, aunque hoy los niños y niñas con discapacidad ya pueden ir a la escuela del pueblo, sigue siendo necesario luchar por la inclusión. Por la verdadera inclusión, esa que permite al alumnado con necesidades educativas especiales tener el auxiliar educativo todo el tiempo que permanece en el centro, que no deba permanecer en casa cuando la auxiliar educativa está enferma o que este personal tenga la cualificación y la formación adecuadas a las variadas dificultades que presenta el alumnado con discapacidad, como establece la ley de Dependencia en su artículo 36. Formación y cualificación de profesionales y cuidadores. Los auxiliares educativos son un personal que posibilita la participación del alumnado con necesidades educativas especiales en todas las actividades de los centros educativos cuando las limitaciones de su discapacidad lo dificultan o o impiden.

A pesar de que España firmara la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007 y de que Murcia encabece los datos de alumnado con necesidades educativas especiales en las enseñanzas no universitarias (con un 6,1% del alumnado escolarizado en el curso 2022-23, según datos del Ministerio de Educación) quedaba mucho por hacer. Para ello me senté en la Mesa de negociación del Personal de Administración y Servicios de la CARM en 2021 como delegada de la Federación de Enseñanza de CC OO.

Mi primera reunión me iba a dar la temperatura de sucesivas reuniones y del nulo recorrido de nuestras pretensiones. Al pedir la reunión de la Mesa Técnica para la profesionalización de los auxiliares educativos aprobada desde el 2016 por el Consejo de Gobierno, una responsable de la administración pública regional gritó: «Estoy harta de los limpiaculos». Aquello provocó un silencio inmediato en la sala y aunque se disculpó inmediatamente por sus palabras, quedó claro el sentir de nuestros responsables autonómicos. A partir de ahí se han sucedido las acciones y movilizaciones de familiares y profesionales.

El último revés, el 7 de abril de 2025. Tras décadas de reivindicar la profesionalización de los auxiliares educativos y nueve años de aplazamientos, se convocó la Mesa para promocionar a este personal y elaborar unas funciones más educativas, no solo asistenciales. La administración autonómica tras valorar a este personal como clave y esencial ha dado carpetazo al tema con el pretexto de que «no lo veía claro». ¿Qué es lo que no ve claro? Son diez las comunidades autónomas que han promocionado a este personal como Técnicos de Integración Social.

Para quien no esté familiarizado, le cuento. La CARM ha ido promocionando varias categorías, curiosamente todas masculinizadas, véase, auxiliares administrativos, vigilantes, conductores, mantenimiento… con agilidad y sin problemas. ¿Por qué no a auxiliares educativos? ¿Los cuidados no requieren profesionalización?

Debemos recordar a nuestros responsables autonómicos su obligación como Administración Pública. A ellos les corresponde eliminar cualquier diferencia de trato que pueda afectar al ejercicio de los derechos de los menores con discapacidad y adoptar las medidas que garanticen la accesibilidad y los recursos humanos para una escuela inclusiva.

Cuando los responsables políticos niegan lo evidente, no solo se produce una pérdida de credibilidad, también impide cualquier solución. Por desgracia, en ese punto estamos.

Y volviendo al principio, espero que compartir esta experiencia que tanto me duele me haga bien, porque lo malo ya lo he recibido.

