Todos pensamos en cada uno de nuestros hijos así, como dice el título, en mi hijo precioso.

Decía Leon Tolstoi en Anna Karenina que mientras las familias felices se parecen entre sí, las desgraciadas lo son cada una a su manera. Pues esta es la historia de una familia feliz, parecida a las demás, que se ve abocada a atravesar la tormenta de la adicción de su hijo a todo tipo de drogas. Es su manera particular de ser desgraciada. La película es tremenda, te aviso.

La singularidad es que, siendo la historia de un padre coraje, no es, ni mucho menos triunfal. Es una historia de tristeza y de fracaso, no hay forma de vencer a las adicciones. Decir que finalmente vencieron a ese monstuo de siete cabezas, sería mentir. Y la virtud de la peli -si se le puede llamar así-, es no sólo mostrar la realidad de la lucha interna y permanente de un adicto, sino hablar claramente cómo es la bajada por esa escalera, y cómo es ya imposible volver a salir. Digamos que el chico puede subir algún escalón, o incluso varios. Pero vuelve a caer una y otra vez.

No sé por qué, hay cierta tendencia a pensar que estamos vacunados contra eso. Que eso le pasa a los demás, porque tienen problemas, o porque no hablan con sus hijos. Ese es otro de los mazazos de la película, que son una familia normal tirando a privilegiada. Que el hijo, Nick (Timothée Chalamet) es adorable, inteligente, querido por todo el mundo, con una mente brillante y un futuro por delante. Y que el padre (Steve Carell) es un tío normal, como tú o yo. Da miedo pensarlo.

Tanto el padre y su actual mujer, como la madre de Nick, hacen lo humanamente posible, lo que haríamos cualquiera, para ayudarle: tenderle la mano hasta el infinito, «cortarle el grifo» a ver si así reacciona, internarlo en una clínica cueste lo que cueste, recogerlo de los sitios más insospechados tirado como un puñetero trapo. Todo en vano. Pasa temporadas limpio, en las que vuelve a ser, como le dice su hermano pequeño, «el Nick de siempre», pero una y otra vez vuelve a las andadas.

Al final de la película, una madre cuya hija ha fallecido por sobredosis, cuenta que debería hacerse a la idea de que está de luto. Pero que se siente rara, porque el luto empezó en realidad mucho antes: cuando su hija de siempre, esa a la que la gente quería, sin problema alguno, dejó de ser ella. Entonces empezó el luto. Los padres de Nick lo están oyendo, y asienten en silencio al reconocerse en el retrato. A ellos se les caen las lágrimas, y a ti se te hiela la sangre.

Por eso la peli se llama «mi hijo precioso». Es lo único que le pueden decir a su hijo, que aunque sólo sea pellejo, aunque sólo dé problemas, sigue siendo su hijo precioso.

Bueno, y por si asoma a este punto la lágrima, tranquilidad que siguen vivos. Padre e hijo escribieron sendos libros (Mi hijo precioso y Colocado) en los que cuentan su historia. Deberíamos obligar a nuestros hijos preciosos a conocerla.

