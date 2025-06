Hedor de cañerías

Ustedes vosotros recordarán que por los tiempos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria los padres presumían más del hijo fontanero que del becado por Fulbright. El fontanero era un ser fantasmal, al que pocos habían visto en persona, pues para conseguir sus servicios era necesario ponerse en una lista de espera que nunca avanzaba y en previsión de que lo hiciera resultaba prudente pedir un préstamo. Ahora el fontanero responde a la primera llamada y ha perdido su aura en favor del fontanero político, que le ha arrebatado el misterio. El fontanero político ha transformado el oficio, pues en vez de limpiar las cloacas habita en ellas y nadie lo conoce hasta que éstas no supuran.

En los últimos tiempos han salido a flote (a flote de la cloaca) dos fontaneros en torno al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien asegura no tener brazos para tanta mano derecha, pero se le está poniendo cara de hecatónquiro, aquellos hijos de Urano y Gea que disponían cada uno de cien brazos y cincuenta cabezas. Koldo y Leire son los penúltimos fontaneros, y vemos en ellos las variables de la especie. El primero parece blandear, pues cuando aceptó el oficio no le explicaron que, en caso ser descubierto, tendría que cargar con todo el equipo, ya que quien tiene licencia para mangonear debe asumir también todos los riesgos y poner el cuerpo para que a los jefes no les salte la mierda. La segunda, sin embargo, se muestra más entera, hasta el punto de que parece disfrutar de su momento de gloria.

Aunque el trabajo de fontanería política exige esconder la cara, una vez en escena Leire se muestra decidida a actuar sin máscara. Este tipo de fontanero es el más peligroso, pues no reconoce impropiedad en sus acciones y se reivindica como un Harry el Sucio para quien el fin justifica los medios, que a fin de cuentas es la esencia de su proceder. Este modelo es el que más gratifica al correspondiente alto staff del partido, que a la vez que se desentiende de los métodos, jalea más o menos sutilmente sus argumentos.

Ya no hay estadistas. La política ha quedado hoy en manos de fontaneros. Lo peor es la peste que echan.

