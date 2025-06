Una experiencia compartida

Como profesor, estos días son los mejores. No porque perdamos de vista a los alumnos, sino porque es ahora cuando los vemos de una forma especial. Como si de la figura que se ha ido modelando durante los últimos años pudiéramos percibir sus contornos con nitidez. Son ahora ellos quienes nos dan lecciones a nosotros. Y es un placer observarlos con todos los sentidos abiertos, con el alma tierna y dispuesta, lanzados a la vida verdadera, a punto de convertirse en lo que serán. Con las ilusiones intactas, tocados por el destello de la juventud.

A veces, los alumnos son grandes desconocidos. Los tenemos ahí delante como un paisaje enigmático, sólo en apariencia familiar. Y, sin embargo, sé que sus mentes y corazones vibran al unísono con todas las potencias de la vida, absorbiendo palabras e ideas que tememos gastadas, pero que hacen suyas para devolvértelas con todo su brillo original. Reviso sus últimos trabajos y todo cobra sentido, por encima del cansancio, las torpezas, la incomprensión, derribando las fronteras entre generaciones. Ellos son exactamente igual a como éramos nosotros, con la misma mezcla de fragilidad y fortaleza, los mismos miedos e idénticas esperanzas, ignorantes, como nosotros, de lo que se les viene encima. Por eso, cuando los leo ahora, no veo solo ejercicios. Veo despedidas y comienzos, ventanas hacia lo que están empezando a ser. Sus palabras me devuelven la certeza de que enseñar periodismo es, en realidad, enseñar a mirar(se). Y ellos ya lo están haciendo.

Lo dice Víctor, con sencillez desarmante, en la última práctica suya que leeré: «No es fácil aceptar que no somos una esencia fija, sino una suma de instantes, de emociones que cambian. Como estudiante, a veces uno se siente obligado a tenerlo todo claro: quién es, qué quiere, adónde va. Pero está bien no tenerlo. Ser frágiles, o estar perdidos, no es un error: es parte del viaje. Y, de algún modo, eso alivia». Sus palabras no solo alivian, sino que despiertan mi admiración por la forma en que el periodismo que han estudiado y hacia el que se encaminan está pegado a sus vidas y a sus miradas sobre el mundo, unido a su vez al camino del conocimiento de ellos mismos, como «una experiencia pura, sin prisas».

También Lola habla del deseo de autenticidad, de una verdad que no busca la perfección, en la vida y en el periodismo. «He dejado de querer ser perfecta para intentar ser simplemente real. Porque la vida no es un reportaje que se edita hasta que queda impecable. Es una crónica en directo, con tachones, con dudas, con verdad». Esa misma conciencia de lo vivido aparece en Estrella, que reflexiona sobre los vínculos, sobre cómo se aprende a narrar la vida sabiendo a quién se la debemos, «cuando ya se ha vivido lo suficiente como para entender lo que implica el sacrificio, la frustración y el amor silencioso». Y es desde esa mezcla de fragilidad y sentido que José encuentra su imagen para cerrar este ciclo. Para él, estudiar periodismo ha sido como ser Forrest Gump: «No porque uno sea particularmente ingenuo ni corra sin parar, sino porque la carrera te va llevando por lugares que no esperabas. Se cierra una etapa y, como en la película, me doy cuenta de que correr no es lo importante. Lo importante es por qué empiezas».

Leerlos me confirma que el periodismo, como la vida, no se enseña, se vive. Que el aula es un tránsito compartido. Que nosotros, los profesores, estamos aquí para acompañarlos mientras aprenden a escucharse y a mirar el mundo con ojos propios. Para ellos es un punto de partida. Para nosotros, el privilegio de ver cómo la vocación, el pensamiento y la vida se entrelazan con una madurez que emociona.

Suscríbete para seguir leyendo