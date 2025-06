Dignidad, residencias

Homenaje a los 7291 fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia.

Seguro que la mayoría hemos experimentado en algún momento de nuestra vida el peso de la soledad. Este sentimiento es horrible; pocas circunstancias deben ser tan tristes como sentir el aislamiento, la tristeza y la desesperanza que puede resultar de la falta de compañía o conexión emocional, un dolor silencioso.

Con demasiada frecuencia, pasan por mi mente un millón de fotogramas de mi vida y la de los usuarios de residencias que firmaron un convenio sagrado con el SMS, por muy privadas que fuesen. A los que, con toda nuestra fuerza, experiencia y cariño, pudimos ayudar hace cinco años. Nos están contando -más bien haciendo recordar de manera terrorífica- la situación de tantas y tantas vidas cuyo último suspiro fue exhalado en la cama de un geriátrico.

En estos lugares se vivió una experiencia paralela a lo que tristemente ocurría en el resto del mundo, que ya era feo de por sí. Pero la vulnerabilidad de los mayores es más frágil, quebradiza, delicada y necesitada de cuidados, los que les puedo asegurar que intentamos darles cada una de las sanitarias que intervenimos en ellas. El bien hace poco ruido, pero sostiene al mundo.

«Strange eyes fill strange rooms / Voices will signal their tired end / The hostess is grinning» The Doors. Ojos extraños llenan habitaciones extrañas. Las voces señalarán su final cansado...

30.680 ancianos murieron en residencias de todo el país a causa del covid-19, 416 en nuestra región. Porque no en todas las comunidades se gestionó de la misma manera, a pesar del caos y la incertidumbre. Es incierto que no se mandase a los ancianos a los hospitales para no colapsar; en las residencias de mayores de Murcia de las que puedo dar constancia, porque lo viví en primera persona, las ambulancias eran un devenir constante.

Los ancianos, esas personas cuya contribución a la sociedad es innegociable. Esos que transmiten conocimiento, experiencia, sabiduría y valores a venideras generaciones, a los que, por su dignidad inherente, les debemos respeto y atención incondicional, no estaban solos en Murcia; hicimos de enfermeras, compañeras de juegos y tertulias, de peluqueras, nietas y voluntarias para dar caricias con intención de calmar el miedo.

Dicho esto, si tiene que rodar la cabeza de cualquier dirigente político con un mínimo de responsabilidad en la gestión sanitaria durante la pandemia, que así sea. Si se demuestra que hubo un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal, que se penalice y sancione al que negó un asilo indiscutible, el de nuestros mayores.