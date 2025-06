Trabajadores de día, inmigrantes de noche

La extrema derecha, y lamentablemente también ahora la derecha, los ha puesto en el centro de la diana, se han convertido en ese oscuro objeto de odio. El miedo, el puto miedo, no solo nos atenaza, sino que nos vuelve xenófobos y racistas.

Por la mañana los contratamos para que cuiden de nuestros mayores -si es posible, 24 horas al día por menos de mil euros y en negro- o los tenemos bajo nuestros invernaderos reventándose a trabajar, subidos a andamios con cuarenta grados o cogiendo limones; trabajos que no queremos hacer los patriotas españoles.

Desde hace algún tiempo, proliferan en nuestros bares y restaurantes, ante la falta de mano de obra española, y aunque, afortunadamente, hoy en día muchos de ellos son médicos, enfermeras, profesores, mecánicos, transportistas o autónomos, siguen ocupando la punta de la pirámide de nuestras fobias.

Pero, cuando acaba su jornada de trabajo, nos gustaría que desaparecieran de nuestras calles, plazas y jardines; que sus hijos no se pasearan por nuestras calles y se mezclaran con los nuestros; que ni se les ocurra acercarse a nuestras hijas; o, peor aún, que no alquilen nuestras casas por si nos las roban. A un buen puñado de patriotas, los mismos que no mueven un meñique para que mejoren sus a veces paupérrimas condiciones de trabajo, les gustaría que, al terminar su jornada laboral, se metieran en nuestras alcantarillas, en guetos o, simplemente, desaparecieran de nuestro entorno.

Son miles de murcianos y murcianas que habitan en nuestros pueblos y ciudades que ven más que bien que se revienten a trabajar en nuestros campos para recogernos la fruta y verdura, pero que agarran su bolso con las dos manos cuando ese mismo trabajador se monta en el tranvía junto a ellos.

Muchos son también los que se quejan de que sus hijos pequeños no pueden bajar al parque del barrio a jugar porque está lleno de ‘moritos’ con sus madres y sus velos; que ya no entran en la tienda del barrio porque, el otro día, había allí comprando media docena de ‘panchitos’, sin pensar que las pocas tiendas que quedan de proximidad subsisten gracias a la inmigración.

Hace tiempo, fui testigo de cómo una dueña de un comercio minorista, ante las quejas de una vecina suya sobre la afluencia de inmigrantes en el pueblo, le dijo que si ella no había cerrado no era precisamente porque las españolas le compraban, sino las inmigrantes.

Cuando veo a un puñado de ‘españoles de bandera y gritos nostálgicos’ exigir que fletemos aviones, autobuses y hasta cayucos para devolverlos a su tierra, me pregunto si alguno de estos sabrá los datos económicos que nos dicen que los inmigrantes aportan a las arcas públicas mucho más que uno de ellos. Hay muchos estudios que demuestran la rentabilidad de la inmigración en nuestra economía, pero el problema que tienen en la extrema derecha es que hay que leer, y eso ya es harina de otro costal.

Un estudio de la UPCT concluía de esta forma su trabajo sobre la inmigración y su aportación a la economía regional: «Sus aportaciones superaron en un 12,6% las prestaciones recibidas»; más aún, por cada euro que gastamos en prestaciones, los inmigrantes ingresan 1,72 euros a las arcas públicas, 0,40 más que lo que aportamos los propios nacionales, 1,32 euros, un 30,3% más.

Fin de la cita.

