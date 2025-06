Vox es la fuerza que transforma

Durante años, hemos escuchado la misma cantinela una y otra vez: «votar a Vox es tirar el voto». Algunos lo decían con condescendencia, otros con miedo, otros incluso con una especie de resignación acomplejada. Pero hoy, en 2025, esa afirmación no solo es falsa, sino que es absurda. Votar a Vox es, ahora más que nunca, votar a favor del cambio real, del orden, de la eficiencia y de las ideas claras. Votar a Vox es votar con cabeza y con dignidad.

No hay que irse muy lejos para comprobarlo. Basta con mirar lo que está ocurriendo en Lorca, donde Vox forma parte del Gobierno municipal. Lejos de los augurios catastrofistas, lo cierto es que el pacto de gobierno entre Vox y el Partido Popular está funcionando con estabilidad, seriedad y resultados tangibles. Desde las áreas que gestionamos —industria, participación ciudadana, emergencia, salubridad pública o transportes— hemos puesto fin a años de inercia, derroche ideológico y abandono de lo esencial. Y los lorquinos lo están notando.

No llegamos al Gobierno para figurar. Llegamos para trabajar. Para dejar de alimentar estructuras clientelares y empezar a invertir en lo que de verdad importa. Y eso se ha traducido en presupuestos más eficientes, servicios más ordenados y proyectos estratégicos de futuro, como el plan ÉLITE, que transformará Lorca en un referente nacional de industria, defensa y logística, o el proyecto Pedivlor para el desarrollo de pedanías y lucha contra la despoblación. Eso no lo han hecho ni las tertulias ni los tecnócratas de salón. Esto lo ha hecho Vox.

Y si eso es así en Lorca, ¿por qué no puede serlo en toda España? En los últimos días, hemos oído al señor Feijóo decir que le gustaría gobernar en solitario. Claro, a nosotros también, pero la realidad es que la aritmética electoral hace eso casi imposible. El panorama político español exige pactos, acuerdos y estabilidad. La pregunta es: ¿con quién quiere pactar el Partido Popular?

Todo parece indicar que Feijóo sigue soñando con un PSOE que ya no existe, un PSOE que quizá habitó alguna vez en la Transición, pero que hoy ha sido sustituido por un sanchismo tóxico que pacta con separatistas, desmantela el Estado de derecho y castiga al Levante con recortes de agua liquidando el Trasvase Tajo-Segura. Y, sin embargo, muchos dirigentes del PP siguen suspirando por ‘los buenos socialistas’. Unos socialistas que ya no están, y que desde luego no tienen nada que ver con la realidad de nuestra Región.

Aquí, en Murcia, el PP no puede mirar al PSOE como posible aliado. Sería una traición en toda regla. Porque el PSOE ha votado en contra del Trasvase Tajo-Segura en el Congreso, incluso sus diputados murcianos. Ha despreciado al campo, ha humillado al regadío levantino y ha puesto en riesgo miles de empleos. Pactar con quien te condena no es pactar, es rendirse.

Por eso, frente a esa tentación de ‘centrismo acomplejado’ que algunos quieren revivir, Vox ofrece algo muy distinto: una alianza sin ambigüedades, basada en principios firmes, defensa del interés nacional y políticas eficaces. En cualquier futuro gobierno, Vox no será el obstáculo, sino la base sólida que al PP le falta, la brújula moral que le impide perderse en la niebla de los matices vacíos, el vigor que se requiere para afrontar los terribles desafíos que España debe superar si quiere seguir siendo España.

Vox no oculta lo que piensa. Decimos sin complejos que hay que proteger nuestras fronteras, nuestra agricultura, nuestro modelo de vida. Hay que garantizar seguridad, industria, agua y energía. Y hay que hacerlo sin miedo, sin pedir perdón por existir. Porque la gente no quiere más gestos simbólicos, quiere soluciones reales.

Y eso es lo que aportaremos a cualquier gobierno futuro: fuerza, coherencia, eficiencia y lealtad a la verdad. No para imponer nada, sino para construir con firmeza. Como hacemos ya en Lorca. Como podríamos hacer en la Región. Como deberíamos hacer en España.

Votar a Vox no es un voto inútil. Es el voto que hace falta para que las cosas cambien de verdad.

Suscríbete para seguir leyendo