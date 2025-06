El calor y el nuevo fichaje en la Glorieta

Los eventos del Ayuntamiento de Murcia funcionan a toda máquina y no paran. Tanto es así que ha fichado a una nueva persona con gran experiencia para trabajar en este departamento, que cuenta con una plantilla más o menos estable. Trabajo no le va a faltar porque en estos momentos el Consistorio ha decidido vincular todo lo que hace al 1200 aniversario de la fundación de la ciudad, que se supone que se cumple este año.

Sin embargo, no está clara la efeméride, ya que antaño la Comunidad Autónoma celebró el 1150 aniversario de la fundación de la ciudad en el año 1982, según consta en el Archivo Regional, donde guarda parte de los elementos con los que se configuró ese aniversario, como el sobre conmemorativo que se editó con una estampa de la Catedral (véase la imagen). Si damos la fecha de la Comunidad por buena, para el 1200 aniversario quedarían unos siete años. Este detalle no ha sido óbice para que los munícipes de la capital hayan decidido colocar en este 2025 una fiesta diaria, tal y como prometió el alcalde, José Ballesta, que está cumpliendo a rajatabla el guion que se hizo en cuanto a eventos se refiere. Y, por tanto, celebrar por todo lo alto la fundación de la ciudad de Murcia por mandato de Abderramán II, que mandó a estas tierras a su general a hacer lo propio, aunque el citado emir nunca vino por estos lares.

Escuela de calor

Mientras el 1200 aniversario sigue adelante, un colegio de Santiago el Mayor está celebrando su propia efeméride. En este caso, la de la dejadez administrativa que no es capaz de dar respuesta a una reparación de un aire acondicionado cuya pieza rota cuesta la friolera de 120 euros. El centro se ha convertido en una ‘escuela de calor’, y no precisamente de la que hablaba la canción. Es penoso que en la séptima ciudad de España tengan los alumnos que salir a la calle a dar clase por la infernal temperatura de las aulas debido al calor asfixiante por la falta de climatización, un problema que no es nuevo ni en esa escuela ni en otros centros de la Región.

Este caso demuestra la negligencia de unas administraciones como el Ayuntamiento y la Comunidad, que no son capaces de mantener un mínimo estándar de calidad en los edificios educativos. Poco se parecen a los del norte de Europa donde es impensable tener un edificio en esas condiciones o donde se rompe un elemento y no tardan ni una hora en repararlo. Una anécdota que contaba con pasmo (por la eficacia de las administraciones) una antigua concejala del Ayuntamiento que visitó un colegio de esa zona de Europa, ejerciendo de apoyo a profesores nativos. «Se rompió una estantería en una clase y no tardó ni una hora en aparecer en el aula un señor a arreglarla», contaba alucinando y dejando boquiabiertos a los periodistas que la escuchaban.

En países como Suecia o Noruega, por ejemplo, el continente-edificio donde estudian los críos se cuida mucho y es muy importante. Tienen una concepción diferente y creen incluso que la arquitectura del colegio puede ser un vehículo para aprender, conectados con la naturaleza y con el entorno en el que están. Es decir, el edificio es una herramienta pedagógica más. Se asemejan a lo que serán los colegios del futuro, que desterrarán el actual modelo que no ha cambiado prácticamente desde la Edad Media.

Además, el colegio de Santiago El Mayor no es un centro cualquiera. Esta escuela fue premiada el año pasado por el Ministerio de Educación por un proyecto para fomentar el bienestar emocional.

Rigores climáticos

En Alhama, los alumnos también están sufriendo los rigores climáticos, un caso de juzgado de guardia si atendemos a los pocos años que lleva el edificio construido. Se ve que los que planificaron la infraestructura vinieron de otro continente y no sabían que el termómetro en esta Región no para de subir en cuanto se va el invierno (si es que se puede llamar invierno a lo que aquí hace). No son casos aislados.

En esta ciudad hay centros educativos que parecen salidos de la serie Cuéntame, con persianas desvencijadas, cortinas deshilachadas y hasta con amianto en sus tejados.

Padres y madres climatizadores

También en Murcia hay AMPAs muy concienciadas que están recaudando fondos para poner climatización en las aulas, un cometido que debiera hacer la pertinente administración, que no se sonroja al comprobar que esas inversiones en institutos y escuelas públicas las hacen los padres y madres de su bolsillo.

Gino, postulante

Mientras todo esto acontece en la arcadia murciana, el PSOE local ha abierto el proceso para elegir a su secretario municipal, que seguramente será Ginés Ruiz Maciá, conocido como ‘Gino’, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia. De momento, él se va a postular y parece tener el beneplácito del líder regional, Francisco Lucas. Quizá el secretario general de los socialistas haya pedido permiso o consejo a otro líder local del puño y la rosa, más allá del Puerto de la Cadena, para entronizar a Gino. Parece que esta vez el partido de oposición hará las cosas bien y elegirá a un político de altura, como él mismo se definió en una campaña electoral. Si hay sorpresas y no se confirma lo que parece hecho se habrá cometido una nueva equivocación. Por nadie pase.

