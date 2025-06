El verano ansioso

B.U. / Archivo

Y llegó el calor, sin avisar. Tiene afán de protagonismo y ha acabado arrasando con mayo sin piedad. Vivir en el sur en esta época del año es lo más parecido al infierno en la tierra, o eso me imagino. A las moscas de ciudad se les ha sumado una plaga de polillas y los insufribles mosquitos, que cada año tienen más sed; ni un verano faltan a su cita vampírica nocturna con nuestras orejas y demás partes del cuerpo, malditos sean.

Pero nunca son suficientes los insectos que nos visitan en esta época del año; para mi desgracia, ha hecho su entrada triunfal la reina, la más asquerosa, la única que ha conseguido hasta la fecha que mi comportamiento ante ella sea desmesurado, absurdo y ridículo. He encontrado un cadáver boca arriba en la ducha; hasta muertas me repugnan, hablo de las cucarachas. Al despertar e ir al baño, ahí estaba; a pesar de estar muerta, no sabe el poder que ejerce sobre mí. La noche siguiente no pegué ojo, imaginándome que alguna de sus amigas pudiera venir a visitarme. Rocié el cuarto de baño con insecticida; al final, moriré yo.

Cada año se adelanta; me imagino al verano ansioso y aburrido de esperar, deseando desplegar sus encantos, que los tiene, aunque también sea insoportable. Es la época del año que antes ansiaba; desaparecía de la ciudad a mi rincón favorito de la costa de Almería. Por delante, tres meses de vida hedonista, de amores de verano, de bailar hasta el amanecer, una y otra noche. Los churros de la plaza con azúcar en la cocina con mamá, salir a navegar con papá, parar el motor, izar velas, el silencio y un curricán en popa para pillar algún atún, era nuestro momento. Los baños interminables comentando la noche anterior en Mojácar, ese pueblo lleno de vida nocturna que ya no existe, el que muchos añoramos y que tuvimos la suerte de vivir. Las partidas de mus, las barbacoas nocturnas, escuchar música en el faro verde, un baile ‘agarrao’ a los 13 años y un amor platónico que sé quedó en eso; éramos guapos y jóvenes, invencibles.

Nostalgias aparte, es el momento del cambio de armario; toca quitarse la ropa, enseñar pierna y lo que es peor, enfrentarse al primer bikini/bañador y mirarse al espejo con un tono de piel amarillo fluorescente. Por no hablar de si te ha pillado el toro con la operación bikini y te sobra algún kilo. ¿Y qué me decís de las ampollas en los pies hasta que nos acostumbramos a las sandalias y el esparto? Al menos dos semanas con los pies en carne viva. Todo sea por llegar a septiembre (ese mes que pronuncio comiéndome la p) con unas cuantas pecas, las cejas rubias y pinta de sueca, aunque llegar hasta aquí no sea tarea fácil.

Pero no todo va a ser malo; los veranos, cuando tienes más de cuarenta sin pareja ni hijos, vienen cargados de aventuras muy divertidas y bastante surrealistas, festivales que bailar, baños interminables que disfrutar -si puedo elegir, me quedo con el mar- y alguna paella con puerros y gambas que comer para seguir con la tradición en el mejor chiringuito cuyo nombre no desvelaré. Muchos libros pendientes que devorar y helados de pistacho y chocolate. Alguna estrella fugaz que ver. Cenas en la terraza de casa. Ratos en silencio y también muchas risas. Visitas que hacer a casas ajenas, mucho en lo que pensar y planificar, cervezas que beber y alguna salida en barco que hacer. Quizás algún beso que dar y otros que me den. Echarte de menos, porque la teoría está muy bien, pero la práctica no tanto. Espero que ninguna cucaracha que matar, ni insecticida que comprar. Alguna noche loca en la ciudad poblada de Rodríguez que vivir, y unas pelis en algún cine de verano con su cojín y bolsa de pipas.

Saquen los abanicos y las sillas a la calle, es tiempo de sentarse a la fresca por las noches y declararle la guerra a los aires acondicionados. Es el momento de buscar un buen rincón en la huerta donde disfrutar con un litro de cerveza helada y buena compañía en las noches de verano. Es tiempo de quedarse en casa a cubierto hasta que atardece y todos nos tiramos a la calle a llenar las terrazas de la ciudad. Queda inaugurada la temporada de verano, pónganse crema protectora, beban mucho líquido y a disfrutar.