Retablos dorados y mala sombra

Visita. Es indudable que nos queda mucho que descubrir en los pueblos de nuestra Región. Hago una visita guiada por un buen amigo, José Sánchez Conesa, a un par de enclaves en La Palma y me encuentro con unas sorpresas muy agradables. Tienen un local, llamado ‘La Casa del Folclore’, que es utilizado para varios tipos de actos, desde una actuación musical a una cena vecinal. Este espacio es digno de ser visitado muy despacio. Se trata de dos casas antiguas que han unido y han restaurado creando un verdadero milagro de respeto a los aspectos constructivos y con un acabado general espectacular. Las puertas con toques modernistas, los adornos de las paredes, los muebles antiguos y sus contenidos, las grandes tinajas de vino, todo el ambiente lleno de detalles a observar. Y, ¿saben lo mejor? La mayor parte de la restauración ha sido llevada a cabo por vecinos y vecinas voluntarias que han trabajado por puro amor a su pueblo. Produce admiración y respeto esta visita.

Arte. El segundo espacio que visité en La Palma es la iglesia. Merece la pena que, si pasan ustedes cerca, la visiten. Tiene unas pinturas decorativas de porte barroco en paredes, techos y columnas que le dan un encanto muy especial, y un retablo cuyos dorados brillan alrededor de una imagen de Santa Florentina vestida de negro, por el hábito. Y al frente está un cura joven, de nombre Daniel, con el que se puede hablar de arte y descubrir que sabe de qué va cuando sale a colación la diferencia entre las pinturas de Rafael y las de Miguel Ángel en los Museos Vaticanos. Estos conocimientos son muy de agradecer en los tiempos que corren.

Pertenencia. Un amigo me dice esto cuando le hablo de mi visita a La Palma: «La gente de ese pueblo se siente muy, muy cartagenera. Siempre han sido así. De hecho, han formado un muy interesante grupo folclórico que se llama ‘Grupo Ciudad de Cartagena, de la Palma’».

Cambio radical. Un hombre a otros, sentados en la terraza de un bar de la plaza Mayor de Murcia ciudad con sendas cervezas cada uno: «No sé vosotros, pero yo estoy muy harto de los líderes políticos actuales. Si por mí fuera, los cambiaba a todos. Pensadlo. Imaginad que desapareciera, como desapareció Casado del nunca más se supo, el mismísimo Nuñez Feijó, acompañado por Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, el pelmazo de Puigdemont, María Jesús Montero, Isabel Díaz Ayuso, etcétera, etcétera, y que los partidos sacaran a gente nueva, otras caras, otros lenguajes, otras actitudes, y, a lo mejor, más simpática, oye. Es que todo ellos tienen una mala sombra que no se puede aguantar». «Ostras, qué descanso sería eso», dice otro.

Película. Ha dicho Carlos Boyero que se salió a la mitad de la última película de Misión imposible porque se aburría muchísimo, que todo era peleas, explosiones y malos rollos. Se ve que a él le gustan otro tipo de películas, y lo cierto es que, habiendo sido siempre un crítico muy respetado y que no se casaba con nadie –siempre enfrentado a Pedro Almodóvar, por ejemplo– últimamente destila amargura en todo lo que escribe o dice en la radio. Está viejo y lo lleva mal, aunque, a lo mejor es que la película es realmente aburrida.

Móvil. Una mujer de unos cincuenta años habla por el móvil en la planta baja de El Corte Inglés, el martes, con un sonido de voz lo suficientemente alto para que lo escucháramos todos los que estábamos a cinco o seis metros de ella: «¡¿Dónde coño estás, José María?!»

Cambios. En mi familia siempre ha habido una gran afición a la música. Se podían escuchar uno o varios tocadiscos en la casa, y comprábamos discos, los hijos y los padres, y los coleccionábamos con una gran ilusión. Ahora, eso casi se ha perdido. Mis nietos se conectan a Spotify y escuchan música con sus aparatos en las orejas. Incluso, yo mismo, cada vez escucho más música desde el televisor, al que le he acoplado un buen equipo de sonido, y ahora puedo ver a los cantantes y los músicos a la vez que los escucho. Los cedes y los elepés, las cintas y los casetes está ahí, en su sitio, durmiendo.

De los primeros. España, quinto país europeo (de 49 examinados) con mejores condiciones y respeto para las personas LGTBIQ, según un reciente estudio. Estupendo estar por ahí arriba en esta estadística. Estamos hablando de respeto, de libertad, de igualdad, de delitos y discursos de odio, reconocimiento legal del género, etc.

Poca respuesta. Qué espanto lo de la socialista Leire Díez. Y una cuestión: cuando escribo esto, el viernes por la tarde, no he escuchado a los altos mandos del PSOE responder a semejante barbaridad con el suficiente ímpetu, con la firmeza que corresponde a unas faltas gravísimas de una militante que parece no estar trabajando por su cuenta, sino haciendo algún encargo, un ‘mandao’ que se dice por aquí. Eso del expediente suena a respuesta flojera ante algo tan asqueroso.

Cansado. Un hombre joven, dándole su móvil a un niño de unos dos años que lleva en un carrito, le dice: «Toma, hijo mío, y cállate, ya, joder».

