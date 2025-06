Ilustración de Leonard Beard.

La frase, como es sabido, se atribuye a Estanislao Figueras, primer presidente de la República Española, allá por 1873: «Señores, les seré franco: estoy hasta los cojones de todos nosotros», dijo al Consejo de Ministros, tras lo cual se exilió a Francia. Las cosas estaban mal por entonces en la política nacional, pero mejor de lo que fue viniendo después, como una versión inversa de la medalla del amor. Hasta llegar a hoy, en que el corrillo de la política se ha hecho insoportable. Es tanta la adrenalina ambiental que nada importan los avisos sobre que el diálogo de sordos, la infantilización de los discursos y la sordidez de las trastiendas están provocando tal malestar que entre todos contribuyen a engrosar la ola de la antipolítica o de que la política sea esto, una ola que cuando rompe en la orilla nunca se sabe hasta dónde nos puede arrastrar. Pero nadie está dispuesto a decir basta, a intentar enlaces, a reponer los códigos no escritos que hasta hace algún tiempo, bien o mal, regían en la administración de la democracia.

Este mismo apunte que estoy haciendo quedará, en el actual contexto, como un sermón buenista, un ejercicio de equidistancia, una nostálgica plática de abuelo plasta. Y es posible que lo sea, pues una mirada rápida por encima del hombro nos recuerda que no hay nada nuevo bajo este sol, que a lo que ahora llamamos polarización antes lo denominábamos crispación, que si en otro tiempo iba a venir el dóberman ahora es la ultraderecha, y que la frase «váyase, señor González» es eterna como estrategia de oposición, pues basta con cambiar el apellido. Qué pereza.

Junio espeso

Veamos cómo empieza junio, tan solo en cuestiones que afectan a la Región de Murcia. Acciones contra los recortes al Trasvase, con la consabida retahíla de acusaciones mutuas de naturaleza terminante, distribución entre buenos y malos, defensores y maltratadores de la Región, exigencias de matices para el consenso que conducen a atenuar la reivindicación y, como resultado, pataletas sin diplomacia práctica, todo en aras al fortalecimiento de las respectivas posiciones políticas, pero con el horizonte de la solución cada vez más alejado.

Otra. Conferencia de Presidentes convocada... ¡en Barcelona! Hay que ser muy perverso para establecer la cita en una Comunidad que se desentiende de la coordinación general de los asuntos comunes y exige y consigue un tratamiento bilateral con el Estado. En realidad, se trata de un acto de propaganda del Gobierno, con el que pretende ilustrar acerca de la normalización de relaciones con la Generalidad, lejos de los aires turbios de la política capitalina, y en el que las Comunidades gobernadas por el PP, la mayoría, habrían de hacer de comparsas. La participación de Salvador Illa en la Conferencia, en realidad, es un gesto teatral, un cebo, pues todo lo que Cataluña tiene que tratar con el Gobierno de España se refiere a una consideración singular, y esto no se hace en asamblea general sino a espaldas de todos los demás. Ejemplo: ¿qué importará a Illa la reforma del sistema de financiación autonómico si no es a su estricta medida cuando ya ha alcanzado acuerdos fiscales, competenciales y administrativos por su cuenta o por la presión de sus socios independentistas en el Congreso de los Diputados?

El PP, por su parte, además de oler la chamusquina, tiene sus propios problemas internos: cada Comunidad pretende introducir sus distintas peplas, y se desconoce que el partido disponga de un criterio general sobre financiación, aunque reitere, como todos, la necesidad de la reforma del actual sistema, pero sin detallar un modelo que comparta cada una de sus Comunidades. De la imposibilidad de adoptar un criterio conjunto es expresiva su actitud en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que desertaron sus representantes antes incluso de intentar un diálogo, por mucho que el Gobierno alentara ese remate.

Pero no es el desconcierto interno lo que llevará al PP a exhibir su decepción en la Conferencia de Presidentes (si es que al final decide acudir a ella, pues viene pretextando, tal vez con razón, la indefinición del orden del día o una imposición unilateral). En realidad ocurre que en un clima en que está pidiendo la dimisión del presidente de un Gobierno al que tilda de mafioso, resultaría paradójico que exhibiera una negociación con él. No es coherente negociar con mafiosos, tanto como que los calificados de tales puedan estar en disposición de mostrar una voluntad positiva con quienes lo hacen. No hay que ser adivino para concluir de antemano que la Conferencia será un fiasco, y esto a pesar de la urgencia y necesidad de acordar principios de solución para asuntos largo tiempo enquistados.

En este ambiente ¿quién querría dedicarse a encontrar soluciones para la financiación autonómica y otros problemas estructurales, quién a aprobar los Presupuestos sin imposiciones radicales? Viene al pelo el viejo dicho: "Unos por otros, la casa sin barrer"

Presupuestos lejanos

Mientras tanto, en la Asamblea Regional, el PP de López Miras ha tenido que escuchar una vez más que Vox no apoyará los Presupuestos si no se aborda una reforma de la Ley del Mar Menor de acuerdo a sus condiciones, que consisten en liberar de responsabilidades y compromisos al sector industrial de la agricultura expansiva. Por la banda de la izquierda, el presidente murciano recibe reproches por todo lo contrario, es decir, porque la Ley no está siendo desarrollada. En cuanto a Vox, si no es el Mar Menor es la acogida a inmigrantes, los centros de menores no acompañados, la aplicación de los convenios estatales con Marruecos para la enseñanza de la cultura árabe en los centros educativos o cualquier otro asunto que traiga la actualidad. Siempre hay un motivo para no aprobar los Presupuestos. Afirman los abascales que no exigen nada nuevo, sino lo que ya se contemplaba en el acuerdo de Gobierno que firmaron con López Miras, un acuerdo que políticamente era, a ojos de todos, incluso a los de Vox, una patá p’alante y que, en cualquier caso, ellos mismos cancelaron al salirse del Gobierno.

La prueba de la imposibilidad práctica de ejecución de ese acuerdo en toda su extensión, que por lo demás es lo suficientemente ambiguo como para prestarlo a interpretaciones, es que el PP, aunque sus portavoces aseguren que tienen intención de cumplirlo o que lo están cumpliendo, ignora en lo que puede sus implicaciones. De hecho, se trata de un recurso formal con el que Vox respaldó su entrada al Gobierno de López Miras, donde sus representantes fueron ubicados en departamentos que apenas tenían que ver con lo firmado.

En cualquier caso, podría considerarse lógico que Vox utilice su palanca parlamentaria para forzar contradicciones en el PP, partido con el que en realidad compite en el ámbito de la derecha, y más cuando el último gesto de Feijóo, al convocar a una manifestación contra Sánchez sin siglas de partido, parece querer reclamar a ciudadanos del espectro del centro escandalizados con el funcionamiento de la política a golpe de elocuentes whatsapps y no menos impactantes audios. El sueño húmedo de los dirigentes populares consiste en dejar atrás a Vox, un partido cuyo líder nacional no tiene rubor en hacerse ver en manifestaciones ante Moncloa en que se exhiben la bandera del aguilucho y otros símbolos roñosos.

Y la casa sin barrer

Todo esto ocurre en una infernal acumulación de fechas en que el PP, como digo, ha programado una manifestación masiva contra ‘la mafia del Gobierno’, el típico recurso a la calle cuando ninguno de los mecanismos políticos de oposición alternativa funcionan. Y esto por mucho que se entienda que los socios del Gobierno no se van a mover de su posición porque, de un lado, los independentistas no encontrarán mejor aliado para sus intereses, y de otro, Sumar tiene pánico a las urnas. La única forma de hacer doblar a este Gobierno es subrayar el capítulo de la corrupción, algo que éste ha entendido al activar a sus ‘fontaneros’ para desacreditar a jueces, fiscales, periodistas y hasta a la misma UCO, de manera que se deduzca en esos colectivos una actitud de derribo que ponga en entredicho la veracidad de hechos contrastados. Empatar en el relato, llaman a eso.

En este ambiente, ¿quién se atrevería a procurar un acuerdo mínimo en defensa del Trasvase, quién a encontrar soluciones para la financiación autonómica y otros problemas estructurales, quién a aprobar los Presupuestos sin imposiciones radicales? Viene al pelo el viejo dicho: «Unos por otros, la casa sin barrer».

Fontanería sofisticada

El Gobierno de Sánchez va muy por delante de Feijóo, por mucho que éste convoque manifestaciones masivas y transversales. Ha sacado del trastero a un personaje imbatible: la mujer fatal, la rubia perversa, imperturbable, trajinanta, que se hace la tonta (pretender que Pedro J. Ramírez divulgue el vídeo sexual de un fiscal es de nota, salvo que lo que esta señora pretenda es sugerir que existe tal vídeo sexual sin necesidad de asumir los riesgos de difundirlo). La aparición en escena de Leire Díez, aparentemente dramática para el PSOE, en realidad ha servido para instalar la idea de que existe una ‘UCO patriótica’ y unos guardias civiles fachas, con lo cual todo queda explicado: la corrupción que se amalgama en torno al Gobierno y a su presidente es un montaje de las cloacas del Estado, que hay que depurar, es decir, descabezar a los investigadores independientes. (Los posibles lectores de esta sección saben desde hace tiempo que esto estaba a punto de ocurrir).

Esta contraprogramación, a la que ha sido acarreada hasta TVE con insistente esfuerzo persuasivo, deja a Feijóo con la brocha en la mano y sin escalera. Expuesto, además, a que le reciten a cada instante la ristra de casos de corrupción protagonizados por su partido. Y así, en un proceso acelerado de rebobinado, vamos de Ábalos a Bárcenas, de El Uno a Eme Punto, de los Eres a la Gúrtel, de Filesa a Naseiro, y hasta podríamos llegar a Sofico y Matesa en los tiempos de la Momia. Siempre ha habido alguien que se ha corrompido antes que alguien, por lo que toda denuncia del adversario carecería de legitimidad moral. Y así, todos contentos. Aunque por suerte esto no va de partidos, y los ciudadanos sin sesgo apriorístico resultan testigos incómodos de las intercambiables tropelías.

Pero entre los ciudadanos también hay cálculos. Hay quienes están dispuestos a soportar ciertas dosis de corrupción como mal inevitable al mayor que podría suponer la gobernación de otro, fenómeno que supone cierta ventaja para quien gobierna. Y también hay quienes se escandalizan en alto grado según sus antipatías ideológicas y muestran comprensión a los deslices de los propios o aceptan los relatos conspiratorios. Esto es consecuencia de una paulatina normalización de la corrupción o de los comportamientos impropios, que en momentos como el presente impide que la política proyecte una impresión de utilidad y de servicios, pues es imposible el entendimiento. De modo que ¿seguimos o no teniendo motivos, don Estalisnao, para estar hasta los cojones de todos nosotros?