Alargue la vida de su batería

Dicen que si suprimes los hidratos de tu dieta puedes ganar un año de vida. Si huyes del sol como del mismísimo demonio prolongas tu juventud otros dos años. Si vas al gimnasio a diario sumas a tu existencia cuatro años más. Y si cambias la cerveza por agua con limón prolongas tu vida un año y medio. Pero, ¿qué hacemos con todo ese tiempo ganado? ¿en qué invertimos esa energía extra? Los expertos indican que, cada día, dedicamos algo más de tres horas a hacer ‘scrolling’. Para una persona con un promedio de vida de 80 años, el tiempo total acumulado es de ocho años y cinco meses. Haga la cuenta usted mismo. (Fotografía de baterías portátiles de alquiler para móviles tomada por la autora en un ‘hutong’ de Pekín).

Sábado 24. Ponte en cuantro

Mi sobrina Yaiza, de 18 años, viene a visitarnos a la isla y la nombramos DJ oficial del viaje. Ella es fan de Bad Bunny, Yung Beef y gente así, de manera que las excursiones en coche se convierten en un festival de música urbana y ritmos latinos. Para no desentonar, me veo en la obligación de aprenderme de urgencia una lista de verbos ‘reggaetoneros’:

Bellaquear: algo así como ‘ronear’, aunque con una connotación más sexual.

Hanguear: salir por ahí con los amigos (deduzco que viene del inglés ‘hang out’).

Chambear: significa trabajar o currar.

Chimba (no confundir con chamba): esto no me quedó claro lo que era, pero es algo que puede ser muy bueno o muy malo, dependiendo del contexto.

Domingo 25. Salagadoola

Es curioso que el arquetipo de ‘hada madrina’ sea un concepto popularizado por Disney, donde las madres biológicas brillan por su ausencia o, directamente, son malvadas madrastras. Las princesas Disney son, casi sin excepción, huérfanas de madre: Cenicienta, Bella, Jasmín, Ariel, etc. El hada madrina es una figura sustituta, simbólica, que suple esa carencia estructural y ayuda a la protagonista a superar obstáculos y alcanzar su destino.

Yo creo en las hadas madrinas, personas que aparecen en tu vida en el momento que más las necesitas y que tienen un sentido preclaro sobre la realidad de uno mismo. Figuras siempre femeninas que te cuidan, protegen y guían con cierto instinto maternal y una clarividencia mágica.

Lunes 26. Astronautas

Cuando no nos acompañan otros humanos, tenemos la compañía de nuestra rutina. Si uno pierde ambas cosas, se ve abocado a una soledad que en las entrañas se siente como un vértigo sin bordes, esa sensación de estar a la deriva que experimenta el astronauta que se desconecta del cordón umbilical que lo une a la nave. Solo, ante el vacío del universo, el viajero espacial no se concede ni un segundo para disfrutar de la libertad infinita que lo rodea, sino que centra toda su energía en buscar nuevas formas de anclarse de nuevo a algo.

Martes 27. Proyectos y proyecciones

«Cada hombre tiene necesidad de un proyecto, un horizonte y un anclaje. Simplemente, simplemente para sobrevivir», Michel Houellebecq (Poesía).

Miércoles 28. Aceleracionismo

Él: Es increíble que Nick Land, puesto de anfetaminas en los 90, predijese todo lo que está pasando ahora.

Yo: ¿Qué predijo?

Él: Pues que la única forma de acabar con el capitalismo es superarlo a través del propio capitalismo. Se llama ‘aceleracionismo’: lo que nos va a liberar del trabajo es la tecnología, tecnología creada por el propio capitalismo. En lugar de resistirnos al sistema hay que acelerarlo hasta que colapse.

Yo: Para que nos gobiernen las máquinas.

Él: Sí, da miedo. ¿Sabías que Nick Land lo abandonó todo y se fue a vivir a Shanghai?

Yo: ¡Qué ídolo!

Él: Sí. Pero algunos de sus textos han creado una corriente de derechas muy reaccionaria, se llama Ilustración oscura. Sinceramente, creo que hoy trabaja para el Gobierno chino. Es curioso como el totalitarismo ya no tiene orientación política y al mismo tiempo las tiene todas.

Jueves 29. Haz que pase

Lo que se pone por escrito es más fácil que suceda que lo que nunca se plasma en un papel.

Viernes 30. Hombre con misión

Él sale de la ducha e irrumpe en el dormitorio serio y con determinación, como un hombre con una misión por delante. Aún concentrado en sus pensamientos, me dice con voz grave y solemne:

—Gema, hay algo que debemos hacer de manera urgente: mirar si nos ha tocado la lotería.