Y este cuento se acabó

Decía Ramón Gaya que, si estás haciendo una obra de arte, una de las cosas más importantes es saber cuándo ha llegado el momento justo de terminarla. De hecho, recuerdo que cuando se enteró de que había aparecido en un anticuario de Murcia un cuadro de Pedro Flores de 1925 (cuadro que actualmente puede verse en su museo), nos comentó que Flores lo había pintado en dos días y que, el segundo, no sólo no ayudó a completar lo del primero, sino que le restó espontaneidad y viveza a lo que había conseguido el día anterior.

Pues bien, aplicándome el cuento, aunque salvando las lógicas diferencias porque la fotografía tiene de arte lo que yo de torero, creo que ha llegado el momento de parar de publicar retratos, que no de seguir haciéndolos, ya que esta modalidad fotográfica es la que más me interesa y la seguiré practicando mientras viva. Pero, la verdad, han sido dos o tres temporadas de publicaciones en este periódico, con casi doscientos retratados y uno mismo empieza a sentir que se repite. Obviamente, cada retratado es un mundo, es decir, que llega al estudio con su originalidad identitaria debajo del brazo, pero el problema no está en el modelo, sino en los ojos del que lo mira, que sí son los mismos.

Alguna persona me ha sugerido sobre el posible valor documental que podría tener el conjunto de todos estos retratos, aunque, sinceramente, si es que pudieran tener alguno, desde luego no significaría absolutamente nada en comparación con lo que me ha enriquecido el poder realizarlos. Sí, de nuevo la gran excusa, otra vez la cámara como antesala para poder entrar -y estar- en el mundo. No sé lo que otros buscarán con esta técnica, pero uno sí que lo sabe cuando, día tras día, la ha practicado desde que tiene uso de razón. Y es simplemente señalar lo que ve, lo que piensa, lo que admira, lo que denuncia, lo que le sorprende, lo que le aburre o divierte, lo que ama… en definitiva, lo que vive. Después y si es que alguna de ellas adquiere un valor iconográfico significativo, ya no seré yo quien esté, será el sueño de alguna otra mirada que añore un tiempo ya pasado, exactamente como nos sucede ahora a nosotros cuando nos recreamos en el contenido de cualquier imagen y no solemos pensar en la identidad de quien la tomó, por mucho ‘copyright’ con que la parieran.

Finalmente quisiera daros las gracias a todos los que os habéis prestado a ser retratados, hayan sido publicados o no. La verdad es que me hubiese gustado hacerlo con todos, pero con algunos, por unas u otras razones y al no salirme fácilmente su texto, iban quedando en la carpeta de ‘posibles a publicar’. Sí, terminan los Retratos por aquí, pero llegan las Miradas Furtivas, como otra forma cualquiera de seguir estando.

Suscríbete para seguir leyendo