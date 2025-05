Apolillados

No hacía falta una plaga de polillas como la que hemos sufrido esta semana en la capital murciana. Si al calor le unimos la contaminación, no descartemos langostas o, lo que sería peor, langostinos del Mar Menor.

No era preciso. En la Región de Murcia ya sabemos de muchos animales especialistas en darse de cabezazos contra las paredes o el espejo, sin sentido, como el lepidóptero que sobrevuela nuestras testas.

Tenemos multitud de pobres, trabajadores o inmigrantes capaces de arremeter contra sus semejantes hasta tal punto de defender a los que provocan su desigualdad, explotación, racismo y xenofobia. «Yo no soy como ellos, pero han cerrado Jesús Abandonado y no tengo para comer», me aborda, cual insecto, un indigente a las puertas del tranvía. Antes, escucho a un empleado arremeter contra el salario mínimo y la reducción de la jornada laboral en un golpe a golpe que lo achaco al fuerte calor. Y no digo yo de mi nuevo inquilino, que es ecuatoriano y se ha fugado de San Andrés porque allí había mucho extranjero.

Y qué decir de la amiga que no duda en exclamar que las mujeres son lo peor. O el pensionista que despotrica en la carnicería porque este maldito Gobierno le ha subido la pensión, que a él no le hacía falta.

Por no hablar de las autonomías que, con tal de acabar con Sánchez, renuncian a fondos y mejoras, una patada en el culo de los de su tierra.

Y hablando de tierra, ahí tenemos pequeños y grandes empresarios agrícolas que abrazan las tesis del que va a estrangular su medio de vida con aranceles o con CO2.

O de algunos jóvenes, dispuestos a cambiar democracia por dictadura cuando la juventud es rebeldía ante todo, pero especialmente ante la autoridad, militar por supuesto.

Ciertamente, sarna con gusto no pica.

Todos ellos dispuestos a votar, como las polillas, en contra de sus intereses.

Ojalá la plaga significara lo contrario, que también representa este curioso insecto: aires de cambio, transformación y aire nuevo...que tanta falta nos hacen. n

