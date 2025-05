Traficantes de órganos

Existen lugares en el mundo que son una fiel representación del infierno en la tierra. Lugares en los que la vida no vale nada, en los que muchos de sus habitantes sólo sirven para ser usados, vivos o muertos, según las necesidades, o los caprichos, de quien quiera ver satisfechas sus necesidades, o ni siquiera eso, a veces sólo para pasar el rato.

Los que han de estar vivos para ser usados por otros, puedes imaginarte que están destinados a todo tipo de esclavitudes. Los que han de estar muertos para ser aprovechados, son aquellos cuyos órganos son objeto de tráfico ilegal. Es un contrasentido: vivos, no valen nada. Muertos, sus órganos valen millonadas. Pueden alcanzar un precio tan alto, como grande sea la urgencia de quien quiera pagarlos.

En estas condiciones, unos padres vendieron a uno de sus hijos, sabiendo que era para tráfico de órganos. No los juzgues, tenían cuatro hijos más, y este chico tenía medio cuerpo paralizado. Nunca sobreviviría. Y el poco dinero que les dieron por él, les ayudaría a sobrevivir (o a alargar su agonía, según cómo lo veas). Hay que estar muy desesperado para llegar a eso, o simplemente hay que vivir en uno de esos lugares que parecen el infierno.

Aquel chico fue el primero a quien salvó Ignacio María Doñoro, un sacerdote castrense en excedencia, que se dedica hace años a sacar a niños (y a niñas) de ese lugar. Con este niño improvisó un poco, fue el primero, entiéndelo. Él nunca había visto una situación así, y la urgencia del caso le obligó a comprarlo, haciéndose pasar, él mismo, por traficante de órganos, y pagar de su bolsillo más que otros compradores para hacerse con la mercancía. Pero al final lo consiguió. 26 dólares le hicieron dueño del chaval. 1 dólar más que la mejor oferta.

He rechazado mentalmente pensar qué podría comprar, en mi vida cotidiana, con ese dinero. Quiero contarte la historia, y si lo pienso, no sé si llego al final sin que me dé angustia.

Volviendo al infierno, te preguntarás cómo se puede comprar o vender a alguien, sin más. Y cómo alguien puede desaparecer (porque lo vacían para sacarle los órganos, y luego tiran los restos) sin que nadie haga nada. Pues es tan fácil como dificultar el acceso a cualquier registro.

Así que, el padre Doñoro se empeña en que consten inscritos cuanto antes, en el médico o en la escuela, si no han accedido al registro, y en cuanto puedan, los acoge en Hogar Nazaret, una red de escuelas que él mismo ha fundado, para que esos niños tengan acceso a educación, a sanidad elemental, a cariño y a amparo, y en general a una vida digna, con un futuro igual.

Como te puedes imaginar, cuando los traficantes supieron que era él quien rescataba a los niños, quisieron matarle. Pero no lo desanimaron. La cara de aquel primer niño, cuando descubrió que no iba a ser desmembrado, aún le sirve de recompensa.

