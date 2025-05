De todos los siglos

Andrés Amorós (Valencia, 1941), catedrático de Literatura Española y excelente escritor y cronista taurino, ha publicado en la editorial El Paseíllo (Córdoba) una completísima antología en la que recopila Las cien mejores poesías taurinas (De Gonzalo de Berceo a Joaquín Sabina), que une a los más de ciento cincuenta libros suyos sobre sus grandes pasiones: literatura, teatro, música, cine, deportes y toros. Porque Amorós es un auténtico gozador de las maravillas de la cultura española, que ha sabido glosar como nadie en su larga y venturosa trayectoria por difundir y hacer llegar no solo a sus estudiantes y amigos sino a muy amplios sectores de los más diversos públicos a través de sus libros, de sus crónicas o de sus intervenciones y programas en la radio.

El mundo de los toros, hoy día tan ultrajado y puesto en entredicho, ha mantenido desde la Edad Media una relación muy intensa con la literatura, y esta exhaustiva antología lo demuestra muy bien, porque no solo reúne esos estupendos cien poemas escogidos, sino porque Amorós los explica y los comenta, los contextualiza y los valora, legando junto a cada poema una auténtica y singular página de historia literaria, pero también, como no podía ser de otro modo, una muy especializada página de la historia de la tauromaquia española. En definitiva, páginas de la historia de España, de su cultura y de su ocio, que no pueden ni deben ser olvidadas, por más que algunos se empeñen en arrancarlas de nuestro acervo patrimonial común. Así lo considera Andrés Amorós, cuando indica que en su selección ha procurado «mantener una cierta variedad de autores, desde los más reconocidos hasta los más populares, y también, una diversidad de tonos, desde el canto al héroe hasta el humor, la tragedia y el símbolo de la vida».

Es imprescindible enumerar el contenido detallado de este excelente libro, porque pone a disposición del lector poemas taurinos que proceden de escritores pertenecientes a todos los tiempos, desde los inicios de la literatura española, con el rey Alfonso X el Sabio y sus Cantigas de Santa María, el mester de clerecía (con el Poema de Fernán González y Gonzalo de Berceo) y el romancero tradicional hasta nuestros días: en total son setenta y ocho los autores nacionales e internacionales seleccionados desde el rey Sabio hasta los grandes del Siglo del Oro (Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Villamediana y Calderón), los poetas ilustrados (Nicolás Fernández de Moratín, todo un clásico) y románticos (Rivas, Espronceda, Zorrilla). Sorprenderá al lector sin duda la presencia además de dos poetas universales, taurinos inesperados: el romántico Lord Byron imaginando un festejo taurino y el simbolista Rainer Maria Rilke dedicando su poema Corrida al célebre Paquiro. Y más aún la presencia de algunos escritores que pasaron a la historia con su aversión a la fiesta de los toros como sería el caso de Unamuno, y en cierto modo de Rubén Darío y de Antonio Machado, cuyo desdén por los toros desmiente. Manuel Machado y Francisco Villaespesa compensarían esas distancias con una devoción por la tauromaquia decidida.

Por supuesto, un espacio amplio y unos deliciosos comentarios de textos eternos son los que representan en el libro a los poetas de la generación del 27 con Fernando Villalón al frente, seguido por los espléndidos poemas de Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, e incluso de Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso o José Bergamín. Miguel Hernández, que trabajó a las órdenes del gran José María de Cossío en la enciclopedia de los toros, queda muy bien representado con su evidente genio, fuerza y originalidad y el grito apremiante y patético de su Llamo al toro de España.

La representación de los poetas de hoy es espléndida y las composiciones escogidas muy representativas de lo viva que sigue estando en la poesía de nuestros días la fiesta de los toros, como bien manifiestan los poemas escogidos y comentados de Antonio Gala, Aquilino Duque, María Victoria Atencia, Fernando Quiñones, Antonio Carvajal, Jacobo Cortines, Joaquín Sabina, Luis Alberto de Cuenca, Felipe Benítez Reyes, Carlos Marzal o el cantante Andrés Calamaro, el más joven de los poetas recopilados en la colección, que recoge además, incluso aún más, sorprendentes poetas profesionales del toreo como Juan Pedro Domecq, Mario Cabré o Ángel Peralta. La colección se cierra con la historia y el comentario de una serie de poemas procedentes de la lírica de tipo tradicional, en concreto de aquellas canciones anónimas populares denominadas toreras y que el entusiasmo inagotable de García Lorca se ocupó de recoger. Razón por la cual dos canciones inolvidables clausuran con broche de oro esta imprescindible antología: Los mozos de Monleón y Café de Chinitas.

