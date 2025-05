El próximo juguete para adultos

Puedes identificar con un escaso margen el año de producción de una película si te fijas en los teléfonos móviles que usan los protagonistas. Antes era la ropa y los coches, ahora sobre todo la datación depende de los llamados gadgets, auténticos juguetes que los adultos hemos adoptado sin rubor y, como tales juguetes, todos los niños desean. A nivel de fabricantes, todos aspiran a repetir el éxito del iphone. A los milenials y zetas les sorprendería descubrir que Apple era una empresa que vivía al 100% de los ordenadores que fabricaba, hasta que el visionario Steve Jobs decidió reinventar la compañía y entrar en el campo de los teléfonos móviles. Apple entró en los telefonía móvil como un elefante en una cacharrería, mejorando el hardware, pero también el software. Para colmo, inventó la App Store, que hasta el día de hoy le produce brutales beneficios permitiendo que los desarrolladores oferten ahí sus apps.

La gran noticia de la semana pasada fue precisamente que OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, ha fichado al mítico diseñador del iPhone para desarrollar un gadget que nos ayudará a materializar las funciones de inteligencia artificial en un aparato específico. Todavía no se conocern las características que tendrá este aparato, porque probablemente está aún por definir. No sabemos lo que ofrecerá OpenAI, que cuenta como socio de referencia a Microsoft, pero no hay duda de que será otro intento de asaltar la fortaleza de los iPhones. Incluso Apple es rehén del éxito de sus propios smartphones de los que depende la mayor parte de sus beneficios.

Y es que, por muy grande que seas, el éxito no está asegurado para nadie. Para muestra, las googleglass, un gadget fascinante que prometía conectar el mundo virtual con el real a través de unas gafas inteligentes. Lo que sí tienen las grandes empresas es la capacidad para intentarlo las veces que haga falta. En eso está Google, que se propone lanzar una versión mucho más avanzada de sus gafas con la incorporación de inteligencia artificial y, sobre todo, con un diseño más atractivo.

Meta ha demostrado precisamente la importancia de la estética para un wearable, asociándose con RayBan para sus propias smart glass, con un éxito significativo. Y es que, como cualquier juguete, lo importante es que atraiga con sus colorines y formas a los niños. En este caso, el niño que sigue viviendo dentro de cada adulto.

