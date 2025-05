Dos camiones circulan por la autovía regional / Jaun Carlos Caval

La sabiduría de las personas que trabajan en el campo nos ha dejado algunos refranes muy apropiados como el que titula estas líneas. Poner el carro delante de los bueyes significa que todas las cosas tienen un orden y hacerlas en el orden equivocado puede tener consecuencias funestas. Se preguntarán, claro, ¿a qué demonios me refiero? No me extraña. Así que empecemos por el principio, tal y como dice el refrán.

Imagínense que trabajan en un sector donde dos terceras partes de sus compañeros sienten cansancio al realizar su trabajo y un tercio de ellos incluso se han dormido en el desempeño del mismo. Imaginen que su trabajo consiste en conducir durante maratonianas jornadas (en muchos casos trabajan más de 60 horas semanales) y no les será difícil concluir que en ese trabajo de ustedes hay siete veces más accidentes mortales que en otros, como viene denunciando CC OO.

Imaginen ahora que son los propietarios de las empresas que emplean a esos trabajadores que se cansan, se duermen, conducen muchas horas y a veces fallecen a consecuencia de todo ello. ¡Qué responsabilidad! ¿Verdad? Bueno, eso dicen ustedes porque el secretario general de la Froet, Manuel Pérez-Carro Martín, ha escrito en este mismo periódico, el pasado martes 2 de abril, que los irresponsables son los que luchan por que estas cosas no pasen o pasen lo menos posible. Sí, sí, como lo oyen, y cito para que se indignen conmigo: «Hay una ineptitud e irresponsabilidad manifiesta» por parte de los representantes democráticamente elegidos de las personas trabajadoras, y también que nuestras propuestas son «propaganda populista para disfrazar su ineptitud para defender los intereses de los trabajadores». Como ven, el señor secretario general de la patronal no tiene mucha mano izquierda, por utilizar otro dicho popular.

Desgraciadamente, las personas trabajadoras del sector, a través de sus representantes democráticamente elegidos, no hemos conseguido, de momento, que los empresarios del sector en nuestra región consideren necesario proteger los intereses de aquellos que mantienen en pie a sus empresas. Así, que disculpe señor Pérez-Carro, procuraremos ser más eficaces en el cometido de conseguir vencer sus resistencias para que sus trabajadores cobren dignamente, descansen lo suficiente para prevenir accidentes o se mejoren sistemas perversos como el plus de kilometraje que será legal, no lo negamos, pero puede perjudicar la seguridad de las personas trabajadoras (¿no es responsable, señor Pérez-Carro, de proteger la seguridad de los trabajadores y trabajadoras que contribuyen a que las empresas del ramo obtengan cuantiosas ganancias año tras año?).

¿Y cuál es, se preguntarán, esa «propaganda populista» de la que nos acusa el señor Pérez-Carro? Se la resumo y juzguen ustedes mismos. Solicitamos que se apliquen al salario del personal las alzas anuales del IPC, pues no se hace desde el año 2019, o que se actualicen los salarios más bajos al aumento del coste de vida (la patronal ofrece subidas irrisorias que no absorben ni la mitad de la subida del coste de vida en estos años). También solicitamos que la patronal cumpla compromisos ya firmados hace más de ocho años y hasta ahora incumplidos como, por ejemplo, la reformulación del plus de kilometraje (donde se pagan horas de exceso y nocturnidad en función de la distancia recorrida y no por la jornada real hecha o por el trabajo nocturno realizado), de la indemnización destinada a la pernocta en cabina al conductor o introducir un número de horas anuales de formación destinada a prevención de riesgos laborales y formación en seguridad vial. Ya han visto, el populismo lo corroe todo y ahora los conductores pretenden poder descansar en una cama si pernoctan fuera de su domicilio o acceder a formación continuada para prevenir accidentes.

Ustedes pueden estar a favor, en contra o ser indiferentes a la actividad reivindicativa laboral y a los sindicatos, pero deben conocer dos cosas. La primera es que la negociación con el señor Pérez-Carro y su patronal la llevan a cabo representantes sindicales democráticamente elegidos por el conjunto de las plantillas y por tanto con plena legitimidad y apoyo de las mismas. La segunda es que la actividad sindical está protegida constitucionalmente, igual que la actividad patronal que dirige el señor Pérez-Carro. Por ello, ni irresponsabilidad ni populismo de nuestra parte, sino más bien aplicación de derechos constitucionales, mandato democrático de las personas trabajadoras y responsabilidad con la seguridad económica y vital de los empleados del sector. ¿Quién es el irresponsable, señor Pérez-Carro?

Y por último decir que no faltan conductores, faltan condiciones dignas en el convenio que lo hagan atractivo, también a los conductores.