Mariano Ozores, rey Midas

Nos hemos acostumbrado, más bien mal acostumbrado, a vivir demasiado deprisa. La inmediatez y la falta de paciencia se han convertido en uno de los denominadores comunes de una sociedad que es incapaz de detenerse y saborear esos pequeños matices que marcan la diferencia y hacen, al fin y a la postre, que lo ordinario se convierta en extraordinario.

No voy a negar, y para mí son una herramienta de trabajo esencial, que las plataformas de vídeo bajo demanda han revolucionado la experiencia a la hora de consumir cine y televisión ofreciéndonos una oferta muchísimo más cómoda, con un catálogo casi ilimitado y una calidad de visionado brutal.

No obstante, quizás por aquello de pertenecer a otra generación, a veces echo de menos el videoclub. Y es que ir al videoclub, al menos para mí, era una liturgia que aguardaba cada semana con especial ilusión y que, generalmente si me portaba bien, se hacía realidad los viernes.

Durante los años ochenta y principios de los noventa los videoclubes se convirtieron en auténticos santuarios a los que peregrinábamos en masa, no sólo los cinéfilos, sino todos aquellos en busca de entretenimiento. Buena parte de mi infancia transcurrió recorriendo sus pasillos y buscando en sus estanterías las últimas novedades y aquellas películas que eran consideradas caviar. Y sí, por aquel entonces, las españoladas, las películas de Mariano Ozores, eran auténtico caviar y estaban especialmente etiquetadas como serie oro, alquiler 24 horas.

La semana pasada nos dejaba a los 98 años don Mariano Ozores. Sus 96 películas y los cerca de cien millones de espectadores que llevó a las salas lo han convertido en uno de nuestros directores más prolíficos y en el auténtico Rey Midas del cine español.

Somos muchos los que nos hemos partido la caja y hemos disfrutado de lo lindo con sus películas. He de reconocer que durante muchos años las he visto a escondidas, sintiéndome culpable porque me gustasen y con la sensación de que era un vicio oculto que debía consumir en la clandestinidad.

Las películas de Ozores fueron especialmente maltratadas por la crítica y su cine fue tildado de soez, chabacano y simple. A día de hoy, con la perspectiva que nos brinda el tiempo para analizar y comprender el contexto, me siento orgulloso de poder reivindicar el cine de Ozores como un fenómeno sociocultural, político y económico que supo radiografiar como pocos la España del momento, muy en especial la etapa de nuestra transición y albores de la democracia.

Pocos directores en nuestra industria audiovisual han logrado un idilio tan intenso y continuado con el público como Mariano Ozores. Mítica es la anécdota en la que se cuenta como el mismísimo George Lucas decidió retrasar unas semanas el estreno de El imperio Contraataca para no coincidir con el de Los Bingueros, a la postre una de las películas más alquiladas en la historia de los videoclubes españoles.

Goya de Honor de la Academia en 2016, Mariano Ozores es una figura clave en la historia de nuestro cine y como tal, tiene que ser estudiada. Su legado y las millones de carcajadas proporcionadas lo merecen..

