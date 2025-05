Eguiagaray, de los que ya no quedan

Hubo un tiempo en que cualquiera no podía ser ministro, y por esto los hubo como Juan Manuel Eguiagaray, que lo fue de Industria. Pero antes pasó por Murcia como delegado del Gobierno. Porque, recordemos también, hubo un tiempo en que los delegados los ponía Madrid con la única condición de que no fueran murcianos, tal vez porque no se fiaban de las tropas locales o veían necesario enviar a un ojeador o a quien ejerciera discretamente algún tipo de tutelaje.

Eguiagaray, se vio desde el principio, era un peso pesado, tan pesado que sorprendía que lo hubieran destinado a este olvidado lugar del mapa. Pronto supimos que su misión, en realidad, no era tanto la de coordinar la seguridad en Murcia como la de protagonizar las conversaciones con la cúpula de ETA en Argel, a un tiro de piedra de la Región.

Felipe González lo tenía ‘guardado’ en Murcia para una misión mucho más delicada y de enorme trascendencia política en aquel momento, en que los socialistas, en busca de una solución para el terrorismo, intentaron poner la zanahoria tras haber fracasado con la porra de los GAL.

Eguiagaray, a quien pronto bautizamos como Guirigay, imponía más que por su personalidad, que era amable y abierta, por lo que suponíamos sobre él. Y por aquel estilo de los políticos de antes, que no insultaban ni hacían cucamonas frente al adversario.

No obstante, también se llevó lo suyo en la política doméstica: su amistad, prodigada en paseos en barco por la zona de Cabo de Palos con el entonces presidente del TSJ, Francisco Martínez Muñoz, cuando el ‘caso Casa Grande’ y alguna inoportuna visita a la sede judicial le costaron algún reproche. No lo suficiente para hacer de paracaidista en Murcia en las elecciones al Congreso del 86.

A su muerte lo recordamos como político de clase, de una raza de la que van quedando pocos ejemplares. Y eso que no era perfecto.

