Corre que te pillan. Lo que no sabe el poco gallardo don Miguel Ángel, es que la justicia es lenta, pero siempre te pilla, cuando has hecho algo ilegal. Y si no lo has hecho ¿para qué corres? Ese es el primer error de aquél. Y si cree que va a ralentizar más su caso, en dos cosas más se equívoca. Una, que cuanto más se dilate, si es inocente como él proclama, más sufrimiento va a tener por eso de la espada de Damocles. Y otra, porque si el asunto al final va al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (que irá), no va a ser más lento que si va a un juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial de Badajoz, simplemente porque las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, normalmente tienen menos trabajo que los juzgados y las Audiencias, lo que le permitirá señalar antes el juicio.

Es verdad que hay dudas de si hay aforamiento (que no aforramiento al menos en este caso). Ya he anticipado que en mi opinión sí es aforado y por tanto el Tribunal Superior de Justicia será el encargado de juzgarlo, salvo que se entienda que la maniobra de éste es un fraude de ley (que lo es en mi opinión) pero como ello no supone una impunidad, sino el ser juzgado por otro órgano judicial, no creo que se acepte ese fraude de ley. En realidad, da igual, porque si eres culpable te va a condenar un juzgado, un tribunal u otro, y si eres inocentes lo mismo. El craso error, es pensar que siendo aforado te vas a librar de una condena. Y digo, que será el Tribunal Superior extremeño quien lo juzgue, porque el Tribunal Supremo tiene establecida una doctrina, según la cual se distingue entre la pérdida y/o la adquisición sobrevenida del fuero. Según esa jurisprudencia, aunque la infracción punible fuera cometida antes de la adquisición de la condición de aforado por parte de una persona, el tribunal que tenga que juzgar al acusado atrae el conocimiento de la causa, aunque ya se haya dicta el auto de apertura de juicio oral (al revés sin embargo, no es así, ya que si se renuncia a ser aforado, si ya está abierto el proceso, seguirá siendo competente para juzgar el Tribunal Supremo o un Tribunal Superior de Justicia).

No creo que surja una cuestión de competencia entre la Audiencia Provincial de Badajoz y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para enjuiciar a este diputado aforado a la carrera, pero si fuera así el Tribunal Supremo tendría que decidir quién es el órgano judicial competente, y ya sabemos lo que dirá: es el Tribunal Superior. Solo resta, por tanto, saber si ese Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se va a quedar con toda la causa o solo con lo que afecta al aforado. Ello dependerá de si la causa se puede o no escindir o separar, para ser enjuiciada por órganos diferentes (división de la continencia). Quizás, en mi opinión también, lo más aconsejable en este caso, sería asumir toda la competencia el Tribunal Superior, para evitar hipotéticas sentencias contradictorias. Pero cada maestro tiene su librillo, y como el Derecho no es una ciencia exacta, a lo mejor me tengo que comer todo este artículo. Dios, Montesquieu y Trump no lo quieran, pero solo por no perder credibilidad ante usted, querido lector/a/e.

Pase lo que pase, lo único que está claro es que no se libra del banquillo de los acusados el diputado imitador de Usain Bolt. A no ser que un órgano superior a la jueza deje sin efecto el auto de apertura de juicio oral. Otra cosa será, si se le condena o no, porque no se puede olvidar que es inocente, mientras no se demuestre lo contrario. Esa es la grandeza de nuestra Constitución y del Estado de Derecho, a pesar de lo que diga la ministra Montero. A lo que ya está condenado es a la vergüenza de huir del juez ordinario, obligando a renunciar a sus puestos de trabajo a cinco colegas, para aforarse (y ahora pide acabar con los aforamientos, leer para creer). Todo ello, de forma apresurada, y unas horas antes del dictado de un auto de apertura del juicio oral por la magistrada de instrucción. Y lo curioso (no lo extraño, porque ya tristemente es costumbre inveterada de ciertos políticos) es que hace poco tiempo dijo públicamente que jamás se haría aforado.

Lo que ignora este diputado “ex novo” es que, “el correr no es lo mismo que el absolver”.

