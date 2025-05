La puerta de todas las maravillas

Los años habían pasado veloces como el rayo, uno tras otro, como en una tormenta. A la celda del anciano anacoreta ya no acudía la alegre concurrencia de devotos peregrinos o alegres monjes, visitantes, niños o curiosos. Todos le habían dejado tranquilo, rodeado por un muro de silencio; con él apenas se encontraban uno o dos bonzos que miraban de lejos, para cuidarlo. Mejor así, mejor no ver a nadie, pues si aún recibía visitas, estas se habían vuelto incómodas. El olvido lo estaba devorando. Había dejado de reconocer a quienes afirmaban que eran sus verdaderos amigos desde hacía muchos años. El anciano bonzo, el viejo de los años sin fin, era incapaz de mentir; bien podía afirmar que jamás los había visto, pues lo que en realidad quería decir era que ya no era capaz de recordarlos. Le inquietaba la familiaridad con que algunas personas entraban en su celda, acaso fueran espíritus que venían a molestar sus meditaciones o sus pinturas. Había empezado a hacer una serie de autorretratos valiéndose del espejo que le había traído su amiga, la escritora Im Yunjidang, a la celda donde se recluía. Miraba la imagen que el metal pulido le devolvía y pintaba el rostro que veía en él. A veces le inquietaba la idea de que en aquel espejo, según Yunjidang, se podía ver el aspecto real de cualquier jimei o espíritu; si era así, ¿se encontraba aquí la razón por la cual a veces no alcanzaba a reconocer la cara que veía en el espejo? ¿Estaría algún diablo jugando a alterar las facciones de su rostro?

—¿Me recordáis, gran maestro de virtud?, -preguntaba alguien.

Pero con mayor frecuencia la respuesta era el silencio. La celda del viejo bonzo se convirtió en una isla fuera de la cual se agitaba un mar embravecido de olas, en el que cada resaca se llevaba consigo innumerables recuerdos. El mundo entero parecía haberse oscurecido como si sobre el blanco papel se hubiera derramado un funesta mancha de tinta. Las obras que pintaba ahora mostraban cómo todo se esfumaba a su alrededor, los colores luchaban entre sí y venían a morir sin haber nacido. Los pinceles que usaba para escribir sus poemas le traicionaban también, las palabras volvían al tintero resistiéndose a salir. Unos últimos restos de disciplina servían para situarle aún frente al espejo. Su conciencia resistía, pero sus días estaban contados.

El artista había ido cayendo un progresivo ensimismamiento, en un olvido de sí, en una profunda ausencia, como si hubiera regresado al tao. Era evidente que no reconocía al hombre del espejo. A veces lo pintaba amenazante, como la máscara de un demonio; en otras ocasiones tenía una mirada más alegre, pero ausente, como de asombro, y su sonrisa era cada vez más espontánea, más infantil, como si su rostro ya no pudiera vertebrar ningún pensamiento. En pinturas sucesivas la imagen se convirtió en línea simple, una pincelada trazada de manera cada vez más rudimentaria. La expresión se debilitaba, como si un remolino de agua se hubiera llevado consigo todo aquello que le hacía distinto de los demás hombres; no parecía haber tenido nunca nariz, ojos, boca.

El viejo bonzo recibió todavía la visita del artista Chong Son, que no pintó al anacoreta ensimismado contemplando su imagen en el espejo, sino mirando el paisaje de las montañas con las pupilas abiertas, y una extraña expresión, como de niño. Aunque no pareció reconocerlo, bebieron té y cantaron algunas canciones que el viejo bonzo no siempre podía terminar. Chong Son regaló la pintura al monasterio y siguió su camino lleno de pena. El anciano recluso de las montañas, el viejo de los mil años, dejó sin acabar el que hubiera debido ser su último autorretrato, que no era más que un rostro carente de rasgos, acaso sombra de un recuerdo. La pintura había renunciado a los colores, salvo al gris, que lo dominaba todo, y unos pocos trazos negros.

—Ya vuelvo al valle tenebroso.

Mientras pronunciaba estas palabras, porfiaba por dibujar unos últimos signos en la pintura. En la mente de Yi Tal su propio nombre resonó por última vez, débil, aunque reconocible, pero al final su eco se extinguió antes de alcanzar los dedos que sostenían el pincel.

