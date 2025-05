¿Qué pasa cuando no se encuentra al autor de un delito?

Una buena parte de las denuncias que se presentan ante la Policía o la Guardia Civil no llegan nunca a juicio, y no porque sean falsas. ¿Por qué? En muchos casos, porque no se puede identificar al autor del delito o no existen pruebas suficientes para continuar la investigación. Esta realidad, que puede resultar frustrante para las víctimas, es mucho más común de lo que parece. Ocurre en robos, en agresiones sexuales y hasta en homicidios.

Desde mi experiencia como abogado, he visto cómo esto ocurre con frecuencia en delitos informáticos —como las estafas online—, robos con fuerza en viviendas o en la vía pública (el clásico ‘tirón’ de bolso) e incluso en daños a la propiedad, entre otros.

Pero, ¿qué sucede exactamente cuando no se encuentra al autor? ¿Se archiva la denuncia sin más? Pongamos un ejemplo práctico. Llega usted a casa y se encuentra la puerta forzada, todo revuelto. Llama a la Guardia Civil. Acuden los agentes, recogen huellas, hacen fotografías... pero no logran identificar a nadie. O imagine que le vacían la cuenta bancaria mediante una estafa telefónica y la investigación no arroja resultados. ¿Y ahora qué?

Si no hay autor conocido ni pistas mínimamente sólidas que permitan iniciar una investigación efectiva, la Policía Judicial no remite el atestado al juzgado. Lo conserva a disposición del Ministerio Fiscal y la autoridad judicial, pero no se inician diligencias judiciales. En lenguaje llano: el caso no se archiva formalmente, pero queda en punto muerto.

En cambio, si existe una persona sospechosa y se toma declaración en el juzgado, pero esta aporta pruebas claras de su inocencia (por ejemplo, una coartada sólida o pruebas técnicas concluyentes), entonces será el propio juzgado quien dicte el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento.

Otro supuesto común es cuando acudimos al hospital tras una agresión. El centro, como es su obligación, remite el parte de lesiones al juzgado. Si en paralelo no se ha interpuesto denuncia identificando al agresor, el juzgado normalmente dicta un auto de incoación y sobreseimiento provisional. Es decir, se abre el expediente y se archiva al instante por falta de autor conocido.

¿Y ya está? ¿El delincuente queda impune? No necesariamente. El sobreseimiento provisional no significa el cierre definitivo del caso. Si más adelante aparecen nuevas pruebas o se identifica al autor, el procedimiento puede reabrirse. Solo hay que comunicarlo al juzgado.

Ahora bien, hay un factor decisivo: la prescripción del delito. Porque, sí, los delitos prescriben. Si se identifica al autor cuando ya ha pasado el plazo legal de prescripción, el delito ya no puede perseguirse y, en efecto, queda impune.

¿Y cuáles son esos plazos? Depende del delito. Los de lesiones leves prescriben al año de cometerse, mientras que las estafas y robos a los 5 años.

Por eso, si su denuncia no prospera y el caso se archiva, no lo dé todo por perdido. Es frecuente que el autor de un delito vuelva a delinquir y acabe siendo detenido, por otro ilícito. Entonces los investigadores descubren que la misma persona está detrás de otros delitos similares: ocurre, por ejemplo, en asaltos a viviendas, cuando se comparan huellas de un sospechoso. En muchas ocasiones, el historial delictivo —por hechos similares— permite no solo reabrir casos anteriores, sino también valorar la reincidencia, lo que puede traducirse en una pena de prisión efectiva. Y el delincuente no queda sin castigo.

Suscríbete para seguir leyendo