Mujeres que defienden la vida

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada impulsada por las Naciones Unidas desde 1973 para promover la conciencia y la acción ambiental a nivel global. Sin embargo, en tiempos de crisis climática, extinción masiva de especies y colapso de ecosistemas, no basta con conmemorar un día: es urgente revisar qué tipo de acciones estamos apoyando, quiénes lideran los cambios reales y qué estructuras y acciones perpetúan la destrucción del planeta.

Desde una perspectiva feminista, la defensa del medio ambiente no puede desligarse de la lucha contra las desigualdades de género, raza y clase. Las mujeres —especialmente las indígenas, campesinas y racializadas— no solo sufren de manera desproporcionada los impactos del cambio climático, sino que son también quienes sostienen muchas de las resistencias más firmes frente al extractivismo y al deterioro ecológico. Hablar de medio ambiente sin incluir sus voces, historias y saberes es silenciar una parte esencial del problema y, sobre todo, de la solución.

La narrativa hegemónica, incluso dentro del ambientalismo, tiende a presentar a las mujeres como víctimas pasivas de las catástrofes ecológicas. Y, si bien es cierto que el cambio climático agrava las condiciones de vida de millones de mujeres —por ejemplo, aumentando la carga de trabajo en regiones con escasez de agua o exponiéndolas a mayores riesgos de violencia en contextos de desplazamiento climático—, esa mirada no reconoce que son muchas las que están liderando transformaciones profundas en sus comunidades y en el mundo. Más que víctimas, las mujeres son sujetos políticos del cambio.

Una figura emblemática es la hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 por defender el río Gualcarque frente a un proyecto hidroeléctrico que amenazaba el territorio del pueblo Lenca. Cáceres no solo denunció el expolio ambiental, sino también el entrelazamiento de patriarcado, colonialismo y capitalismo en las dinámicas extractivistas. Su legado es profundamente ecofeminista: luchar por los ríos era luchar por la vida, por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y territorio, por la autonomía colectiva y la justicia intergeneracional.

De otro modo, pero con igual potencia, la activista ugandesa Vanessa Nakate ha señalado cómo el movimiento climático global invisibiliza sistemáticamente a las voces negras y africanas. Cuando fue recortada de una fotografía en Davos junto a otras activistas blancas, no se limitó a denunciar la discriminación mediática: amplificó su mensaje sobre la crisis climática como una cuestión de justicia. Nakate insiste en que no hay neutralidad posible en un mundo donde los países más empobrecidos —que menos contaminan— son los que más sufren los efectos del calentamiento global. Y son, en muchos casos, las mujeres quienes sostienen la vida en esas condiciones extremas.

El modelo económico dominante no solo emite gases de efecto invernadero, también arrasa con la biodiversidad y despoja a comunidades enteras de sus territorios. La pérdida de especies y hábitats naturales no es un daño colateral, sino una expresión de una lógica patriarcal que explota sin límites lo que considera inferior: la naturaleza, las mujeres, los pueblos no blancos.

En este contexto, las luchas de mujeres indígenas cobran una relevancia central. La brasileña Sônia Guajajara, actual ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, lleva años denunciando el avance del agronegocio, de la minería ilegal y de la deforestación en la Amazonía. Su propuesta va más allá de la conservación ambiental: promueve una revalorización del conocimiento indígena, el respeto a los ciclos naturales y una relación no extractiva con la Tierra. Sus palabras tienen eco en los movimientos ecofeministas que defienden una transición ecológica con justicia social, y que advierten contra soluciones ‘verdes’ que reproducen los mismos esquemas de poder y desigualdad.

La dominación de la naturaleza y la opresión de las mujeres son fenómenos interrelacionados, y solo desde la transformación profunda de nuestras relaciones —entre personas y con el entorno— podremos enfrentar de forma realista los desafíos ecológicos.

En lugar de pensar la sostenibilidad como una cuestión técnica o de consumo responsable, el ecofeminismo propone una ética del cuidado: cuidar los cuerpos, los ecosistemas, los vínculos. Cuidar, en el sentido más amplio, es resistir al individualismo, al productivismo y a la lógica del sacrificio de unos para el bienestar de otros.

Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, necesitamos escuchar a las mujeres que ya están construyendo otros mundos posibles. No desde el romanticismo ni la esencialización de su papel, sino reconociendo su poder político, su capacidad de transformación y su valentía frente a amenazas que muchas veces cuestan la vida. Defender la biodiversidad y frenar el cambio climático no se logrará sin justicia de género, ni sin un compromiso firme con la descolonización y la equidad.

Porque defender el medio ambiente, desde el feminismo, es también defender el derecho a una vida digna para todas las personas, presentes y futuras.

