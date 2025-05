Virtud por defecto

Una virtud no compensa un vicio, ni las virtudes de alguien compensan sus defectos. No es un juego de suma cero, por más que a veces se diga que fulano tiene tal defecto, pero que lo compensa con tal virtud. Una virtud es una virtud y un defecto es un defecto. Así como aquella es beneficiosa y digna de alabanza, este es dañino y digno de censura. Y como ni todas las virtudes son igualmente valiosas, ni se puede tener simultáneamente una virtud y su opuesto, o un defecto y su opuesto, la suma no es cero: se hace más o menos bien en algunas cosas y se hace más o menos daño en otras.

Una virtud es una virtud, es decir, es una cualidad, una actitud, un hábito que proporciona beneficios, que hace la vida más grata o que ayuda a realizar un bien, o a lograr un fin deseable a quien la posee o a quienes lo rodean. Es algo que acerca a la excelencia de algo o alguien en algún sentido. Así se puede hablar de la virtud en muchos contextos y refiriéndose a cosas muy diversas, como hicieron los sofistas griegos que tomaron el término ‘areté’ para aplicarlo a la moral, a la conducta humana.

Sin entrar en honduras filosóficas, nadie discutirá que las virtudes existen de hecho en las personas virtuosas, que reciben por ello el aprecio y reconocimiento de sus contemporáneos cercanos… generalmente, pero no siempre, para vergüenza de quienes no lo hacen.

Pero a veces lo que para unos es virtud, para otros constituye vicio; o lo que en una circunstancia es bueno y conveniente, en otra sería inapropiado y censurable. Es insuperable el ejemplo clásico usado para explicar la concepción aristotélica de la virtud moral (que la IA ofrecida por Google da por universal), el término medio: trepar por una fachada arriesgando la vida es valiente (virtud) si se hace para salvar la vida de alguien en apuros, pero es temerario (vicio) si se hace sin justificación o solo para presumir. Para determinar dónde se sitúa en cada caso ese ‘término medio’ se requiere del criterio de un ‘[ser humano] prudente’. Está claro que, en cuanto una da un paso por una senda filosófica, la cosa se complica. Como la prudencia sí puede considerarse virtud universal, cabe preguntarse si se nace prudente o se adquiere la prudencia. ¿Es enseñable, acaso? ¿se puede aprender a ser prudente? ¿Se requieren condiciones de base para poder llegar a ser un ser humano prudente? ¿Cuáles? Uf.

Quedándonos más cerca de las trébedes, podemos estar de acuerdo en que no es infrecuente que alguien que se tiene por prudente, en realidad no sea tenido por tal si opinan los que lo conocen y tratan. O dicho de otra forma, no solemos ser cabalmente conscientes de nuestras virtudes ni de nuestros defectos. No deja de ser curioso que casi nadie se pregunte a menudo sobre sí mismo en este sentido, son pocos los que se plantean cómo ser mejores personas, padres, amigos, compañeros, suegros, ciudadanos… Seguramente porque todo el mundo se tiene por bueno de sobra. Solemos tener una imagen de nosotros mismos al menos tan distorsionada como la que tenemos de la realidad, incluida nuestra propia valía moral. Hay quien se tiene por muy trabajador cuando en realidad tiende a trabajar menos o mucho menos que la media; o quien presume de ser muy solidario, pero pide siempre las facturas ‘sin iva’, practicando esa lamentable costumbre tan española o no sé si mediterránea (ni mención de esos ‘ejemplares’ jóvenes ¿triunfadores? que se afincan en Andorra).

El paso de lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo público, es decir, de lo particular a lo político es inevitable cuando hablamos del bien. Maquiavelo nos enseñó a diferenciar entre la ética y la política, aunque entendió esta como el ejercicio y conservación del poder. El príncipe no ha de atenerse a las ‘blanduras’ (virtudes morales) de los súbditos, pues él no es un simple ciudadano. Si los ‘príncipes’ que padecemos hoy por hoy hubieran leído a Maquiavelo podríamos tener la esperanza de que, aun causando algún mal a la ciudadanía, al menos mirasen por el bien del Estado. Si no, ni eso.

