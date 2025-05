El cura y la alcaldesa de Alcantarilla

Hay quienes pasan por el siglo sin enterarse de nada. Ejemplo, la flamante alcaldesa de Alcantarilla, doña Paqui Terol, quien se ha hecho con el mando tras el ‘aforamiento’ de su antecesor en un chiringuito de la Administración regional. Doña Paqui está enfadada con la oposición socialista, que por lo visto ejerce de oposición.

La cosa va de que el pregón de las fiestas locales, protagonizado por el sacerdote Pedro César Carrillo, ha dado la vuelta a las televisiones nacionales tras la denuncia de la portavoz socialista, quien dedujo de él un ataque a la emancipación femenina, que por lo demás era explícito y rotundo. Que los curas tridentinos exhiban sus frustraciones ante la normalización de los derechos de las mujeres, a las que preferirían con la pata quebrada y en casa, no debiera ser piedra de escándalo, pues así es la rosa, y lo más que cabe sería pedir al obispado que, por piedad, dote de ayuda psicosocial a ciertos pastores o al menos los emplace en lugares de meditación donde no hagan reír a la feligresía.

Pero, claro, no parece que ese tipo de discursos sean los adecuados para hacer la llamada oficial a las fiestas de la ciudad, ni siquiera para infectar a la Virgen local con esa roña. La perplejidad añadida es que la alcaldesa aplauda la andanada, no alcance a emitir la más mínima señal de disentimiento, y encima retire el saludo a sus compañeros socialistas de la Corporación, a los que al cabo reunió para soltarles un discurso al modo plasma en el que aseguró que al menos se han enterado en España de que Alcantarilla tiene una alcaldesa (desde luego: y qué alcaldesa) y que ella representa a todos, a los que opinan como el cura y a los que no.

Es decir, también se hace solidaria con quienes lamentan que mujeres como ella hayan contribuido a crear un trastorno social por salirse de su papel de estrictas madres y esposas. El argumento recuerda a quienes presumen de no ser feministas ni machistas estableciendo ambas categorías como antónimos. Tan resuelta ella, ha vuelto a aparecer en procesión tras el cura, luciendo mantilla negra, tan negra como la imagen de la España a la que en verdad representan.

Suscríbete para seguir leyendo