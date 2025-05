Caza de brujas a las Viviendas Turísticas

Si hay una causa que une a izquierdas, derechas y medios informativos, esa es la demonización del alquiler turístico, algo que resulta especialmente llamativo en un país que ha hecho de la industria turística la principal fuente de divisas extranjeras y la que tradicionalmente ha equilibrado la balanza por cuenta corriente, un dato especialmente relevante que explica gran parte la bonanza económica actual: el sector turístico atrae mano de obra inmigrante no cualificada desde Hispanoamérica, lo que contribuye sustancialmente a aumentar el PIB.

Dicho esto, la campaña contra el alquiler turístico continúa implacable. Primero fueron las las radicales Aida Colau y Manuela Carmena, en Barcelona y Madrid respectivamente, que utilizando las amplias facultades municipales sobre el urbanismo, consiguieron que las viviendas turísticas de particulares no pudieran acceder a un registro legal debido a las abusivas exigencias que imponían a los propietarios. Lo sorprendente es que el Ayuntamiento de Madrid, con un regidor del PP al frente, ha insistido y profundizado en esas restricciones. La excusa de que la vivienda de alquiler turístico disminuye la oferta de alquiler residencial es demencial cuando tenemos en cuenta que hay alrededor de 22 millones de viviendas en este país y, según el ministro de Consumo, militante de Sumar, las plataformas anuncian 60.000 viviendas turísticas, lo que representa menos del 0,1. ¿Qué problema de alquiler podrá resolver devolver una parte de ese 0,1% al alquiler residencial?

La caza de brujas que se ha puesto en marcha contra los propietarios de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) no es otra cosa que una cortina de humo para disimular las vergüenzas de los políticos de turno. Desde la Gran Crisis del 2008, los Ayuntamientos y el Estado han hecho dejación de sus obligaciones de intervención en la creación de vivienda asequible. El gran beneficiario de esta operación de acoso y derribo al propietario particular es el lobby hotelero y los fondos buitre, que ya están ofreciendo a sus accionistas internacionales proyectos de inversión en apartamentos turísticos en Madrid y Barcelona. Obviamente en edificios completos, con proyectos que no están al alcance de un particular. Mientras tanto, los hoteles han triplicado sus tarifas ante la afluencia de turistas que no pueden alojar. Como ejemplo del sometimiento al lobby hotelero por parte del Gobierno destaca la iniciativa del grupo parlamentario del PSOE para subir el IVA de las viviendas turísticas al 21%, desde el 10% que todo el sector del hospedaje paga.

Suscríbete para seguir leyendo