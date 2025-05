Soy profesional, tengo carnet de identidad, cantaba Alaska en plena movida de los 80 en La Bola de Cristal.

Parece que el Mar Menor va a tener un NIF y mañana se constituirá su Tutoría. Así se llama al grupo de los tres comités que la conforman. El órgano es bastante explícito, porque es un recién nacido a la vida jurídica y, como no tiene padres, tendrá tutores. Desde 2021, la tutela ha quedado relegada a los menores no sujetos a patria potestad o en situación de desamparo. Cumple los dos supuestos: carece de progenitores y el desamparo es más que evidente.

La Tutoría estará formada por tres comités: el comité de representantes, el científico y el de seguimiento. Un conocido dicho: «Si quieres dilación, crea una comisión», multiplicado por tres en este caso. Mucho ciclista para un tándem o, en román paladino, tres eran tres las hijas de Elena y ninguna era buena.

El lector concienciado con la ecología y la necesidad de proteger el singular hábitat del Mar Menor pensará que estas consideraciones son inadecuadas, cuando no despectivas e injuriosas. Se puede decir de otra manera.

El Mar Menor es probablemente el espacio natural mejor protegido de toda España, con varios espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000:

Dos ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), el Mar Menor y las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, más una tercera, Isla Grosa, en los aledaños

Doce Zonas Especiales de Conservación, con tres hábitats marinos y nueve terrestres.

Un Humedal de Importancia Internacional (HII) con varios espacios protegidos por el Convenio Ramsar.

Una Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), amparada en el Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo.

Dos Parques Regionales: las Salinas y Arenales de San Pedro y el de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila,

Varios Espacios Naturales Protegidos como los Paisajes protegidos de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, así como el de Cabezo Gordo.

Todo el Mar Menor en su conjunto y determinadas zonas en particular están protegidas a la vez por leyes nacionales y regionales, tratados internacionales y directivas comunitarias, con sus correspondientes catálogos de infracciones y sanciones, acciones de protección de eficacia directa dirigidas a las distintas administraciones públicas, acciones populares que permiten a los particulares iniciar procedimientos judiciales para la protección de los ecosistemas. Como todas las normas cuentan con el respaldo coercitivo del Estado, incluso de organismos internacionales, podemos colegir un eufemismo: han servido de poco. La rambla del Albujón se convirtió hace tiempo en un cauce continuo de aguas muertas. El proceso de eutrofización continúa con intensidad variable. No han cesado las causas que han ocasionado el deterioro del ecosistema. La agricultura y la urbanización intensiva apenas tienen moratorias. Tampoco hay visos del inicio de las acciones de recuperación, entre otras cosas porque las administraciones implicadas, los partidos políticos y los particulares afectados, mantienen una guerra ideológica, política y mediática sobre causas y soluciones. Los tribunales que deciden las culpabilidades no pueden acumular más dilaciones. Todo sigue igual, cantaba Julio Iglesias en La Manga en aquella película del 69, solo que el desastre al que hemos llegado empezó después.

Me temo que este menor que ahora empieza a llorar, va a seguir desamparado por tiempo, que sus primeros balbuceos no estarán exentos de polémica, porque discutiremos si ha dicho papá, mamá o agua. Antes que los primeros dientes mordisqueen doradas o lubinas, tendrá que chupar medusas y algas a porrillo. Su escolarización se debatirá entre la pública y la privada, pues hay quien quiere verlo en el Ventorrillo y quien lo quiere engolado en Marchamalo.

Cuando sea un poco mayor y llegue el momento de decidir las extraescolares, va a serle difícil practicar idiomas, porque ya no vendrán turistas extranjeros. Habrá que iniciarle en algún deporte, pero la vela y el piragüismo parecerán puro onanismo. Será un malcriado en el futuro, porque padres no tendrá, pero tíos y abuelos le van a salir por los cuatro puntos cardinales.

Dirás, amable lector, que alguna cosa buena tendrá ser sujeto de derecho, pero soy jurista desde hace más de treinta años; yo no veo más que pleitos. En uno de ellos, los promotores de la ILP esperan obtener medio millón de euros si condenan a los acusados. ¡Pleitos tengas y los ganes!, dice la maldición gitana y, según mi experiencia, la Justicia es mal negocio.

Quisiera estar equivocado, pero lo veo como el Tonet de Cañas y Barro que flirteaba con Neleta (Victoria Vera en la serie de TVE), que empezó de tarambana, ascendió a crápula y terminó suicida. Si sienta la cabeza, su futuro será el negocio inmobiliario, pues la tierra, la construcción y el turismo, fundamentan la economía de la comarca. De rapaz a buitre con tarjeta black vale con el mismo carnet de identidad, hay sólo una diferencia gastronómica.

