No es solo Netanyahu

Un pogromo (procedente del ruso pogrom: ‘devastación’) es, según Wikipedia, el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado de un grupo particular, étnico o religioso, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes (casas, tiendas, centros religiosos, etcétera).

Cuando aún están vivos algunos supervivientes del mayor pogromo europeo, el Holocausto, sus descendientes ponen en marcha otro igualmente sanguinario con el fin de exterminar a sus vecinos árabes, en cuyo territorio se instalaron una vez finalizada la II Guerra Mundial. Ellos, precisamente ellos, que tanto han sufrido se niegan a mostrar un ápice de piedad y eso precisamente es lo que hace más doloroso y más perverso el genocidio de Gaza. Utilizar el Holocausto como coartada para asesinar de manera impune resulta moralmente repugnante. Es algo que nos lleva a perder la fe en la especie.

Estremece oír al primer ministro israelí jactarse de cómo sus bombas hacen temblar los edificios gazatíes y decir, en una increíble y rocambolesca voltereta propagandística, que «Free Palestine!» es el nuevo «Heil, Hitler!». El lenguaje siempre es el primer elemento en pervertirse en un conflicto armado. Que él es un criminal de guerra queda sobradamente demostrado, pero no es solamente Netanyahu. Hay una larga lista de responsables del genocidio en Gaza por acción o por omisión:

Esta devastación fue puesta en marcha por el Gobierno ultraderechista de Netanyahu y su partido, Likud, como respuesta al atentado salvaje de Hamás contra la población civil el 7 de octubre del 23. La Unión Europea, en boca de Ursula von der Leyen, bendijo el ataque («tienen derecho a defenderse» dijo) sin precisar cuántos muertos inocentes eran necesarios para colmar ese anhelo de venganza, y ahora vemos que no había límite, que el límite es la destrucción total. Desde instancias oficiales en Europa y en EE UU se condenó el atentado, pero se ignoró olímpicamente el genocidio. Se ha continuado con toda tranquilidad suministrando las armas que asesinan a civiles.

Ni siquiera el entretenimiento queda fuera de esta lógica perversa. Cuando Rusia invadió Ucrania fue inmediatamente vetada del Festival de Eurovisión, pero, sin embargo, se ha permitido que Israel utilice el festival como un escaparate propagandista a su antojo. Y a los disidentes nos dicen que no politicemos la música. Claro, para politizar ya están ellos. En tiempos de guerra, el cinismo es otro valor al alza.

A los fascistas no hay ni que preguntarles porque el fascismo, que ahora avanza como una locomotora sobre el mundo, es una ideología de muerte, ellos están siempre a favor del exterminio: a favor del exterminio judío en la Alemania nazi, a favor del exterminio de Gaza por el Gobierno israelí ahora. Para el fascismo siempre hay una raza que sobra y a la que hay que borrar de la faz de la tierra, ya sean judíos, gitanos, árabes… Ochenta años después, la islamofobia se ha convertido en su nuevo antisemitismo.

No han querido pararlo y ahora es imparable. Les pareció un escándalo los mil asesinatos de Hamás, pero una ridiculez los cincuenta mil de Israel, que ha salido a sangre y fuego al grito de o ellos o nosotros. EE UU y Europa y le han seguido el juego por activa en la venta de armas y por pasiva en la lasitud diplomática frente al Gobierno de Netanyahu. Quizás Israel pretenda asesinar a todos los gazatíes (y van quedando menos), pero sabe que no puede, que es imposible matar a todos. Israel ataca a la población civil, les recomienda desplazarse -«¿a dónde, a la Luna?», decía Borrell-, porque ya no queda sitio seguro en toda la zona: ni escuela, ni hospital, ni campo de refugiados, ni embajada, ni emplazamiento de la ONU. El ataque se ha extendido también a Cisjordania, Líbano y Yemen. ¿Cuál es el límite?, ¿no hay límite?, ¿dónde tiene que llegar Netanyahu con su violencia, su miedo, su necedad, su ceguera?, ¿en qué momento de esta escalada sangrienta le parecerá inaceptable a Occidente la actuación de Israel?

La devastación avanza con una apisonadora sobre escuelas, hospitales, centros de refugiados, hombres, mujeres, niños, niñas; los huesos crujen bajo las ruedas de la maquinaria de guerra, pero su ruido no perturba la indiferencia de Occidente. Israel es un socio preferente y eso tiene mucho más peso que la dignidad, la compasión, la piedad, y mucha más importancia que las vidas humanas.

