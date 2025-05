Más vale prevenir que lamentar

Hay momentos en los que una sociedad debe elegir entre callar por miedo o hablar con valentía. Estamos en uno de esos momentos, porque lo que está en juego es todo un modo de entender y vivir la vida. Lo que está en juego es el futuro de nuestra tierra, la seguridad de nuestras calles y el espíritu y la supervivencia de nuestra sociedad.

Desde el corazón de Europa se han escuchado los avisos: Saint-Denis, Rinkeby, Rosengård, Molenbeek, Malmö; delincuencia, robos, violaciones, intimidación, tráfico de droga, terrorismo islámico. Pero eso, desgraciadamente, no es solo cosa de Francia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña o Suecia; aquí, en España, ya lo estamos viendo también.

Entre los agentes de las diferentes policías españolas ya se habla de la existencia de, al menos, cuatro zonas claramente controladas por la comunidad musulmana más radical aquí en España. En esas zonas, los no musulmanes son expulsados, las mujeres deben andar tapadas, no existen comercios de comestibles que no cumplan el precepto ‘Halal’ y los niños son educados fuera del sistema escolar que rige en nuestro país. Además, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad es casi inexistente, debido a la imposibilidad de desarrollar operaciones que, en otras zonas de nuestro territorio nacional, son normales.

Los dos primeros lugares en los que se implantó el territorio ‘no go zone’ fueron las ciudades de Ceuta y Melilla. Allí se encuentran las barriadas de El Príncipe y la Cañada de la Muerte: lugares prohibidos a la Policía, pero también a quien no sea identificado como musulmán. El control de estas zonas es ejercido directamente por imanes, líderes de la comunidad religiosa, que son, a la vez, quienes imparten justicia.

En Madrid se encuentra la Cañada Real Galiana (sector VI), donde viven 150 familias musulmanas con un grado de radicalización elevado. El sector VI funciona como un pueblo islámico a media hora del centro de Madrid. Allí, las autoridades religiosas dictan las normas y rigen las tradiciones y normas islámicas, especialmente en lo que se refiere a las mujeres. La mayoría de las niñas sufre la ablación, se impone la vestimenta femenina islámica, con las mujeres paseando con todo su cuerpo tapado, y son frecuentes los matrimonios concertados con niñas de 13 y 14 años.

Ceuta, Melilla, Madrid, Cataluña, País Vasco… Todas estas provincias tienen barrios tomados por la inmigración ilegal, el radicalismo y la violencia. Barrios que una vez fueron el reflejo del trabajo, de la convivencia, de la esperanza… y que hoy son territorios perdidos. Barrios donde la Constitución Española, la ley y el orden ya no existen; solo impera la ley del más fuerte, la ley de la Sharia. Y nosotros nos negamos a aceptar que este sea el destino de nuestra Región.

Porque la Región de Murcia no es un experimento multicultural. Es una tierra con raíces, con historia, con identidad. Una tierra que ha acogido inmigración, pero que jamás debe rendirse ante la imposición de otras culturas.

Y, sin embargo, los síntomas ya están aquí. Ya somos uno de los puntos calientes del yihadismo, pero el silencio de las instituciones es atronador. Se ha normalizado la delincuencia. Se ha blanqueado el radicalismo. Se ha disfrazado de ‘tolerancia’ lo que, en realidad, es sumisión.

¿Qué clase de país somos si protegemos más al que llega ilegalmente que al que lleva generaciones viviendo y construyendo esta tierra? ¿Qué clase de Región dejamos a nuestros hijos si les negamos el derecho a vivir con seguridad, con identidad y con orgullo de lo que son?

Nosotros lo decimos alto y claro: nos enorgullecemos de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra fe cristiana, de todas las raíces de esta Región, desde Cartagena hasta Yecla, desde San Pedro del Pinatar hasta Caravaca de la Cruz, y nos negamos a vivir de rodillas en nuestra propia tierra.

Por eso proponemos un plan de prevención para identificar los barrios en riesgo y garantizar una presencia policial firme, constante y sin complejos. Porque donde la ley no se respeta, debe estar el Estado. Donde hay peligro, debe haber protección. Proponemos políticas de integración reales, que no premien al que se aísla, sino que acompañen al que respeta, al que aporta, al que quiere ser parte de nuestra sociedad.

Ha llegado el momento de dar un paso adelante, porque cada barrio abandonado es una derrota, cada ley ignorada es una cesión, cada violación de los derechos es una traición.

Y nosotros no entramos en política para traicionar a los habitantes de esta Región. Nosotros vinimos a dar la cara, vinimos a poner límites a los que no la respetan, y vinimos a defender esta tierra con uñas y dientes. Porque la Región de Murcia no es de quien la asalta, ni de quien la desprecia, ni de quien se aprovecha, ni de quien impone. Esta Región es de quienes la trabajan, la cuidan y la respetan, y esos son, han sido y seguirán siendo los que deben vivir en ella.

Suscríbete para seguir leyendo