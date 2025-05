Adiós a Elvira Medina

El pasado sábado hemos ido a pasear por Archena, el día era propicio, soleado y sin demasiado calor, el paseo por la orilla del Segura a su paso por la localidad es muy recomendable por su belleza natural y por lo espectacular que resulta encontrarte con el gran azud del río.

Hemos visitado el Museo, un agradable edificio muy luminoso y de escaso contenido de interés, salvo por las publicaciones del poeta Vicente Medina, cartas de algunos famosos escritores como Azorín, Unamuno, Baroja y Alfonsina Storni entre otras; fotografías, manuscritos y todo lo que gracias al profesor Manuel Medina Tornero, que fue quien trajo el legado desde Argentina, y a la generosidad de Elvira Medina, hija del poeta y de Eugenio Gil Medina, hijo de Elvira, aún se conservan.

Lógicamente me he alegrado de reencontrarme con imágenes y documentos que ya conocía, le he enviado unas fotos a Eugenio, quien pronto me ha respondido, informándome en su mensaje de que Elvira, su madre e hija del poeta, había fallecido apenas hace tres días, el 21 de mayo, a la edad de cien años, en Mar del Plata, donde ambos residían.

A Elvira la conocí hace unos 25 años. Entonces Medina Tornero tuvo a bien facilitarme la dirección y los teléfonos de Iris y de su hermana Elvira, hijos del poeta Vicente Medina, y fui a visitarlos a ambos, yo en busca de la obra de su tío, el gran pintor Inocencio Medina Vera. A Iris lo visité en Rosario en varias ocasiones, un hombre de gran amabilidad y de una singular prestancia, quien falleció hace un lustro, a la edad de 103 años.

A Elvira Medina Arcas, fruto de la segunda mujer del poeta, la visité en un par de ocasiones. Al igual que su hermano Iris, era de una exquisita educación y de natural elegancia. Hace ahora poco más de año y medio que fui de nuevo a Mar del Plata, estuve con su hijo Eugenio, pero Elvira estaba en una residencia, y aunque se manejaba bien para su edad y ha mantenido la lucidez hasta el último día, por premuras en mi viaje no llegué a visitarla. Ahora lo lamento.

Así que ha sido en Archena donde me he enterado de esta triste noticia, en la cuna de dos insignes e importantes hombres de la cultura, a los que en su pueblo, excepto salvedades, poca gente recuerda.

