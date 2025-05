El tedio de la corrupción

Dicho en francés queda más chic. Déjà vu. ¿O no es cierto que todo esto lo hemos vivido antes casi con plena literalidad? Es un bucle infinito, cansino, irritante, cuya única novedad es que los actores son distintos u ocupan la plaza alternativa. A la vista de que los protagonistas que se suceden proclaman inicialmente que no repetirán el patrón anterior, incluso que vienen a cancelarlo, tendríamos que concluir que se trata de un destino inevitable, un determinismo al que no puede sustraerse voluntad alguna. Todo lo que ocurre, lo que va ocurriendo, ya está escrito, ya lo hemos visto y vivido, aunque con los roles alterados.

Permítame el lector que acuda a una relación de sucesos extraídos de la memoria reciente, tan reciente que de la mayoría de ellos aún no ha transcurrido una década. Seguro que nos suenan estos nombres: Francisco Correa, el Bigotes, Ignacio González, Francisco Granados y la boda de El Escorial donde se retrataron algunos de los interfectos. Que recordamos al ‘amiguito del alma’ de Camps, la titulación exprés de Cristina Cifuentes, los volquetes de putas en la Comuniudad Valenciana, el caciquismo del ‘abuelito’ Fabra, las presiones de Juan Cotino a las víctimas del Metro de Valencia y los convolutos alrededor de la visita del papa. O el Jaguar invisible en el párking de Ana Mato. O las cuentas suizas de Luis Bárcenas, la caja B de Génova, las obras de la sede central pagadas en negro, el ‘despido en diferido’ del tesorero, los abogados presentados por el partido como acusación particular que el juez expulsó por considerar que en realidad eran defensores de parte. Y también las ‘tarjetas black’ de Cajamadrid, los testaferros de Zaplana, el ordenador destruido a martillazos, la trituradora de documentos de Génova, el apunte de ‘Eme Punto Rajoy’ para registrar sobresueldos en cajas de puros, Villarejo con Cospedal en la sede o las actividades de los maridos de ésta y de Soraya. Y esa calificación judicial del partido como ‘organización criminal’, la mano del policía en el cogote de Rato, o aquel whatsapp: «Luis, sé fuerte». Seguro que olvido otro montón de aconteceres, pues he ido anotando sin consultar la hemeroteca y sin establecer un orden.

Y tú más

Poco importa que algunos epígrafes de la reseña no alcanzaran altura judicial, pero todos son expresivos de un modo de hacer las cosas, de entender el ejercicio del poder. Y en la cascada en que se iban conociendo esos casos aparecían defensores, ocultadores, manipuladores, dirigentes altos y bajos del partido que justificaban las tropelías y que sostenían a los autores directos hasta que tenían que prescindir de ellos, y aún después los seguían apoyando de distintas maneras ante el riesgo de que se quebraran y cantaran al sentirse desasistidos por quienes los habían utilizado. Del cerco de la Gürtel pretendían zafarse apelando a los Eres andaluces, en una escapada al grito de «y tú más», pues no veían más reproche social que el del adversario político, quien por exhibir también sus propios tiznes estaría invalidado para denunciar el estado de cosas.

Era como si la fiesta solo afectara a los dos partidos y la sociedad debiera permanecer muda, como mera espectadora pasiva de la orgía depredadora. Por supuesto, toda denuncia mediática recibía el estigma de la alineación partidista, y la intervención de la Justicia sacrificaba la sacrosanta independencia de ese poder. Medios de comunicación y jueces que no atendían al consignario del partido eran tildados de activistas en favor de los intereses del contrario. No admitían el injerto de la corrupción, sino la instrumentación política de las denuncias contra la misma. Y todo esto escenificado en un sórdido debate entre partidos como si, ya digo, a los ciudadanos no les interesara lo que estaba pasando. Contribuían, como mal menor, a la vieja resolución del analista tabernario: «Todos los políticos son iguales». Y, en la práctica, tal vez involuntariamente, la promovían.

El ciudadano militante

En realidad, a lo que se tendía es a que el ciudadano adquiriera la mentalidad del militante, que todo lo asume y a lo más que llega es a mitigar lo que debiera ser una reacción crítica en aras a los supuestos beneficios generales de la política de su partido. Querían una sociedad de personas definidas por un sesgo partidista con orejeras que justificara los evidentes desmanes como exclusivos del ‘factor humano’ de unos cuantos intrusos, pero que de ningún modo tenía asiento estructural, a pesar de que la acumulación de trapacerías alejaba el panorama de la consideración de ‘casos aislados’.

En aquella etapa la prensa traía cada día una nueva remesa de escándalos, y la única dedicación de la cúpula era la de intentar pararlos, asimilarlos, transmitir la impresión de que el partido era víctima de acoso con la intención de derribarlo, de minar su legitimidad. Mientras tanto, para mantener la mayoría y evitar una moción de censura, se hacían concesiones presupuestarias extraordinarias a los nacionalistas vascos y catalanes (quinientos millones en cash al PNV en el último intento).

Una fundada sospecha

Estamos en otro tiempo, seis años después de la foto del bolso de Soraya en el escaño de Rajoy. Y la razón principal del cambio político que entonces se produjo aludía a la insoportabilidad de la corrupción institucionalizada. No habrían hecho falta otros estímulos (al menos para una parte importante de la población) a fin de justificar la necesidad de una nueva orientación de la política nacional. Inicialmente el programa se establecía en un solo punto: salir de ese marasmo. Más que suficiente. Pero hemos vuelto donde solíamos. Cada día tiene su escándalo, y el listado es ya más extenso que el organigrama de la General Motors. Y con él, las mentiras, las derivas radicales respecto al programa aprobado en las urnas, la descalificación de la Justicia y de los medios que no se pliegan a afeitar la dimensión del nefasto espectáculo. Y de manera inevitable la confrontación sin argumentario, el descuido en la gestión de lo público y la subasta de recursos y competencias para la consecución de apoyos que estiren la permanencia en el poder.

Evito intentar la elaboración del listado por innecesario, pues está al cabo de los telediarios, y a estas horas sería incompleto. Lo penúltimo, la instrumentación del privilegio de aforamiento parlamentario con complicidad múltiple para protegerse de una imputación en una instancia judicial supuestamente confortable. Tal vez sea un matiz anecdótico, pero el insistente uso de la palabra ‘casquería’ por miembros del Gobierno para definir los mensajes de su presidente que han sido filtrados es expresivo de que los discursos de respuesta obedecen a facturaciones de márketing alejadas del pensamiento.

Se podría diseñar una infografía que reflejara en ambos periodos, en síntesis, acciones equivalentes, reacciones paralelas, frases de corta y pega y atribuciones similares. Hasta las disensiones entre las mujeres titulares de dos líneas marcadas en el interior del Gobierno tienen su antecedente en la etapa Rajoy.

Se trata, la actual cascada de revelaciones sobre prácticas impropias o directamente corruptas, del mismo fenómeno que ya conocemos (déjà vu), ahora con los protagonistas intercambiados. La lamentable sospecha es que ni siquiera un giro en el signo político del Gobierno traería remedio a la situación, pues queda constatado que determinadas dinámicas han echado raíces, parecen ineludibles, y ya hay avisos en ese sentido, como el tratamiento del caso Mazón.

Hay algo estructural en el sistema político que conduce inexorablemente a quienes están en el poder a propiciar su abuso. Es todo tan previsible como decepcionante.

