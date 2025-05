La IA, ese 'colega' que da un poco de miedo

A ver. Hoy es el 25 del 5 del 25. Parece una fecha especial. A ver si les trae suerte.

Cae bastante agua. Un hombre a otros, en la puerta de un bar, el viernes, por la mañana temprano, en Murcia: ‘Está lloviendo a puñaos’.

Es la guerra. Escucho algo de lo que Felipe González habla en el programa El Hormiguero, del que se ha hecho asiduo, quién lo habría de decir, y estoy de acuerdo con él cuando explica que esa polarización tremenda de los políticos actuales se está trasladando a los ciudadanos de a pie, y ya resulta muy difícil mantener una discusión política tranquila con gente que no piense como uno mismo. Nadie parece estar dispuesto a aceptar nada bueno de los partidos distintos al de sus simpatías, aunque ni siquiera sea de su militancia. Si se es de derechas, se es hasta el fondo, sin concederle a la izquierda ni el más mínimo respiro. Y viceversa, claro.

En racha (ustedes perdonen). En la terraza de una cafetería, tres mujeres desayunan. Una de ellas, de unos cuarenta y cinco años, habla sin parar con gran exaltación y las otras la escuchan o pronuncian algún monosílabo. En un momento dado, la habladora dice: ‘Yo, ya mandé a tomar por culo a mi marido, y no tengo ningún inconveniente en mandar ahora a mi hermana también. De todas formas, ya no me habla’.

El pasado al aire. No me parece nada bien la moda de colocarle los historiales amorosos a los famosos, en las revistas del corazón, pobrecicos. Es como si les sacaran las vergüenzas. Un ejemplo, se publican unas fotos de Sara Carbonero con un novio que tiene ahora que se llama José Luís, y en el texto se dice que antes fue la mujer de Iker Casillas y novia de Kiki Morente, y de Nacho Taboada. En otras páginas de la revista se habla de Mario Casas y de su novia actual, Melyssa Pinto, que yo no sé quién es, pero de la que se cuenta que, antes de estar con Casas, estuvo con un tal Tom Brusse durante 8 meses (se los han contado, oiga) y casi dos años con Marco Panosian. De Mario Casas dicen que ha sido pareja de María Valverde, Berta Vázquez, Blanca Suárez y Eiza González, que no es mal elenco. ¿Les sentará bien a ellos que le recuerden a todo el mundo sus aventuras pasadas con nombres y apellidos en los pies de fotos posando con sus parejas actuales?

Mario Casas y María Valverde en 'A tres metros sobre el cielo'. / .

De llorar. Por el exterior del hospital de la Arrixaca va una mujer que empuja una pequeña silla de ruedas con un niño sentado. El chaval no tiene más de 7 u 8 años. Es muy guapo, delgadito, pálido, con unas profundas ojeras grisáceas. Se te rompe el corazón al verlo pasar y piensas, ‘ojalá te cures pronto, ojalá, pequeño’.

Parecíaunacolega, laIA. El ChatGPT es algo más que una herramienta muy útil. El otro día le pregunté por un medicamento nuevo, una especie de somnífero para los que tienen/ tenemos problemas de sueño. Su respuesta fue tan completa e interesante que, cuando acabé de leerlo, de una forma automática le escribí ‘gracias’, y él me respondió amablemente deseándome que durmiera bien esa noche. Esto de la Inteligencia Artificial da un poco de miedo, pero realmente es un elemento de lo más interesante y efectivo.

Losgriegos, agazapados. Una mujer mayor habla por teléfono, en un supermercado, lleva un carro pequeño: ‘Hija, no encuentro los yogures esos griegos. Deben estar muy escondíos’.

Serie. Estoy viendo la serie Matabot (o Murderbot, que se llama en inglés). Muy entretenida, aunque tiene el problema de que ponen un capítulo por semana, cosa que odio. Va de un robot que piensa como los humanos y de la gente que lo rodea, una cosa de ciencia ficción, pero hecha con una cierta gracia. De robot actúa Alexander Skarsgard, que es aquel último Tarzán lleno de músculos por aquí y por allá. Y para que no se fíen de las notas que les dan a las películas en los buscadores, el otro día vi una que se llama Aichaku, valorada con un 8.9 en IMDB, y a mí me pareció que era muy mala, como para un 4 o algo así. Claro, que, a lo mejor, es que no supe verle los valores escondidos. Vaya usted a saber.

Suscríbete para seguir leyendo