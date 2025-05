B.U.

«Todo el día en la playa», es lo que un amigo me dijo el otro día por Instagram al ver una foto mía. He inaugurado la temporada de baño y no perdono un día. Es cuestión de priorizar y sacar tiempo para lo que realmente me sienta bien: nadar. El Mediterráneo está en su punto; en estas fechas, el primer contacto con el agua te provoca esa sensación de frío que contrae tu cuerpo, pero el truco está en no mirar atrás ni quedarse parado. Hay que ser decidido; en cuestión de segundos te parecerá la temperatura perfecta y nadar durante un buen rato será el mejor momento del día. El mar me sienta bien. En pocas semanas, la temperatura del agua subirá y lo que ahora es un baño refrescante se convertirá en un baño turco, pero lo del cambio climático es cosa de rojos.

Ir a nadar es todo un ritual; conducir sin pensar en nada o pensando en todo, o simplemente escuchando la radio o música, es parte de la liturgia. Esta semana he vuelto a Jero Romero, cantar sus canciones me reconcilia con el mundo, y verle en directo hoy, aún más. Pero si tengo que quedarme con un momento de esta semana como parte de mi liturgia, me quedo con dos cosas que escuché en la radio y que aún me rondan la cabeza: una pregunta durante una entrevista, «¿Cuál es el cuadro de tu vida?», y un testimonio, el de Raúl Incertis, anestesista y médico de urgencias en el hospital Nasser, del sur de la Franja. Después de pensarlo mucho, no puedo elegir solo un cuadro de mi vida y todo el mundo debería escuchar los 12 minutos que narran el horror desde un quirófano de Gaza.

Cada jueves participo en una tertulia de radio, comentamos la actualidad, y esta semana me he dado cuenta de que mi vehemencia me bloquea y no me deja argumentar con claridad. La polarización que vivimos, el relato tan pueril que pretenden algunos vender y mi total desilusión han hecho que pierda la capacidad de argumentar y expresar mi opinión sin irritarme. De ahí mi falta total de interés en la política y de opinar sobre ella. A pesar de saber su significado, busqué en el diccionario el significado de vehemencia: fuerza, ímpetu, pasión, fogosidad, apasionamiento. Sentir así todo en general es agotador, y comprenderás que nada más salir de la radio, cogí el coche, ¿rumbo a dónde?, a nadar. ¡Todo el día en la playa!

El mar, conducir y fregar los platos son las cosas que más me anestesian del planeta. Aunque pasa a ocupar puestos de podio en el ránking de actividades relajantes cocinar. Me lancé a preparar un sándwich de pastrami y todavía se escuchan las ovaciones y los aplausos. Bien de mostaza, pepinillos agridulces, pastrami, queso fundido, dos buenas rebanadas de pan de cereales con mantequilla a la plancha... Los más sibaritas se harán cruces al leerme y para ellos habré cometido algún sacrilegio culinario, pero estaba delicioso.

Duermo del tirón y ‘F’ dice que celebre cada día no tener insomnio. He comprado unos marcos y soy incapaz de colocarlos; nadie me avisó que no podría hacerlo sola y que necesitaría ayuda para no colgarlos torcidos. No sé por qué me empeño en ser manitas, si toda la vida he sido bastante torpe con las manualidades. Y como no me doy por vencida y quiero sentirme útil, he plantado lavanda y albahaca en la terraza. Estas nuevas adquisiciones comparten espacio con un limonero, un romero asalvajado, un olivo muy pequeño y un jazminero que poco a poco trepa por la pared. Las plantas son herencia de mi ex; durante semanas no supe si realmente quería ocuparme de semejante responsabilidad, pero finalmente he abrazado la jardinería.

Se me rompió la lavadora hace ya unos meses, y no encuentro ningún técnico de la marca. Mientras pienso qué hacer, cada quince días llevo a lavar la ropa a un centro de lavado y secado que hay cerca de casa. Ese que has visto en mil películas yankis y que aquí utilizas para lavar los edredones antes de guardarlos. Hasta el momento no me he encontrado con nadie; paso unos 50 minutos entre lavado y secado, y mientras, leo. Todo muy cinematográfico.

Por fin se acaba mayo, o ya queda menos. Se acabaron las primeras veces de todo sin ti. Papá no se ha acordado de la fecha, mejor así. El jueves fue su cumpleaños; soplamos una vela y nuestro deseo fue tener salud y seguir soplando. La ciudad sigue llena de moscas; utilizo un insecticida al salir de casa y al volver recojo los cadáveres. La vida sigue, los días pasan y yo nado.