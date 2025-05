La gran mayoría de nosotros tardaríamos poco en responder afirmativamente a la pregunta que encabeza la columna de hoy. Tiene su lógica, porque sin salud lo demás parece carecer de sentido, pero no siempre es así. Los que carecen de ella saben que hay otras muchas cosas tan o más importantes, porque tienen que convivir cada día con el dolor, con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas, con la enfermedad como parte de su rutina diaria, y no tienen otra alternativa que vivir con ella. Eso no quiere decir que se rindan o se resignen, al contrario. En nuestra ciudad existen sobrados ejemplos de auténticos luchadores y luchadoras que trabajan con empeño y una dedicación absoluta por mejorar la calidad de estas personas desde múltiples ámbitos, tanto desde la Administración como desde el mundo sanitario y, por supuesto, desde las asociaciones de pacientes, cuyo fin último es encontrar soluciones en forma de tratamientos para todas estas patologías que condicionan, en mayor o menor medida, la vida de las personas afectadas y de sus familias. Por eso, clama al cielo que nos calentemos la cabeza con tantas otras cuestiones, que sin dejar de ser relevantes, resultan menos trascendentes. Y que no seamos tan ágiles para ver que la inversión en investigación en sanidad es perentoria, como para responder de inmediato que sí, a que la salud es lo primero, aunque, después, la experiencia nos demuestre que no siempre es así.

El espectacular salón de actos Isaac Peral en el antiguo CIM ha acogido esta semana las Jornadas de Atención Sanitaria a Personas con Discapacidad, organizada con especial cariño por la Unidad de Personas con Discapacidad de la concejalía de Política Social de nuestro Ayuntamiento de Cartagena. Que la cita era importante es evidente, porque la inmensa mayoría de las personas con discapacidad requieren de un seguimiento y una atención profesional por parte de médicos, enfermeros, rehabilitadores o psicólogos de forma habitual y no siempre se produce con la humanidad que sería conveniente. En realidad, la humanización en la medicina y los servicios sanitarios debería ser una barrera ya superada, una obligación, aunque para ser justos, no solo por parte de los profesionales, sino también de los pacientes, porque, en ocasiones, nuestra actitud como enfermos o acompañantes también puede dejar que desear.

El simple hecho de que se tengan que celebrar estas jornadas o de que se tengan que impartir cursos de humanización en la atención sanitaria demuestra que algo estamos haciendo rematadamente mal o, en el mejor de los casos, que queda mucho por mejorar. El encuentro puso de manifiesto la necesidad de establecer protocolos de actuación que indiquen a facultativos y resto del personal de los hospitales y centros de salud cómo atender a los pacientes que acudan con una discapacidad, especificando qué necesidades corresponden en función de las limitaciones a las que se enfrente cada enfermo. Nada que añadir al respecto, salvo que, en muchos casos, ya existen esas normas, guías y protocolos y que son tan completos como el absoluto desconocimiento que tienen de ellos quienes deben aplicarlos. De ahí que la formación sea importante en este sentido, casi tanto como el interés por formarse al respecto que, en mi opinión, es donde está la clave.

En realidad, considero que las cosas son más sencillas de lo que las hacemos y que, si bien puede ser beneficioso protocolizar y establecer unas normas y pasos a seguir, en la atención sanitaria basta con dos premisas: la corrección y el sentido común. Así, atendiendo a cualquier persona como nos gustaría que nos atendieran a nosotros o a un familiar, no fallaremos. No es necesario ponerle a nadie una alfombra roja ni agasajarle. Ni siquiera tener una atención preferente, más allá de la que requieran las condiciones del paciente, tanto si tiene como si no tiene ninguna discapacidad.

Las reflexiones y conclusiones de unas jornadas así siempre son positivas. Lo que fue una lástima es que solo unos pocos profesionales del ámbito sanitario implicados y comprometidos acudieron a escuchar lo que allí se trató, pero ellos mismos admitieron que nadie les expone en sus centros de trabajo lo que se dice durante un evento como éste. El resto de los asistentes eran, principalmente, representantes de las asociaciones y entidades de personas con discapacidad, que saben muy bien cuáles son sus necesidades. Al final, solo se trata de aplicar a todo el mundo la mejor medicina en estos casos: la empatía y la comprensión. Porque la salud es lo primero y eso también cura.

