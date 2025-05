¿Usted ve la tele?

face / L. O.

Políticos, macarras, putas y futbolistas, heart trending, influencers y todo tipo de gentuza diversa ocupan los prime times de cualquier cadena televisiva nacional. Los realitity shows han proliferado como los chinos, los cansinos panfletos políticos, revivals de Aplauso y los documentales sobre exiliados de la guerra civil cagándose en los muertos de Franco, de culturas imposibles y de bichos comiéndose a otros bichos monopolizan la programación de la televisión pública, la que cada año pierde unos pocos millones de euros a costa del contribuyente; incluso la prensa rosa de baja moral ha encontrado recientemente un hueco como estrella de la parrilla semanal.

Al final, sólo quedan las ‘modestas’ cadenas privadas, moscas cojoneras para el Gobierno, que alegran nuestras noches y nuestros días con soporíferos culebrones, decadentes series americanas y excelentes debates sobre el estado de la nación.

El pay per view se extiende como una mala enfermedad. Se hace presente si quieres ver un partido de eso a lo que llaman ‘fútbol’, que en realidad no es más que un montón de millonarios en calzoncillos dando patadas a una pelota –más preocupados por su estilismo y por el número de followers que les dan like en sus cuentas de Instagram–, aunque sólo sea un poco para dinamizar un espectáculo aburrido y lamentable basado en el toque triangulando, la horizontalidad y la vomitiva arrogancia de estos personajes cada vez que cogen un micro para dar una conferencia sobres las coces que han dado. El costo de cada minuto de partido televisado de los grandes equipos está estimado entre 2,5 y 3 millones de euros.

Cambiando de tercio, como en las proscritas corridas televisadas. Me refiero a las de toros, las otras se suceden constantemente en los concursos de convivencia extrema, Gran Hermano, Supervivientes, la Isla de las Tentaciones, La Casa de los Secretos, La Casa Fuerte, La Granja de los Famosos, y un montón más, por supuesto con sus correspondientes versiones VIP, atestadas de famosillos de medio pelo y viejas glorias más acabados que Antonio Machín. Otra vertiente exitosa es la de realities en los que los participantes tienen que hacer algo de provecho como cantar, cocinar, bailar, medrar, intrigar, conspirar..., cosas de moda con un gran tirón mediático.

Por cierto, ¿la palabra ‘mediático’ no vendrá de Mediaset? Aquí tienen un claro ejemplo de cómo se puede construir un imperio creando una basura adictiva que sigue, preocupa y de la que habla un elevadísimo porcentaje de la población. A ese tanto por ciento de audiencia le llaman share y es fundamental para la continuidad de esos productos.

Las cabezas pensantes de las grandes televisiones, siempre ocultos y en la sombra, han generado nuevas formas de relación con los telespectadores: les provocan, insultan continuamente sus inteligencias, los manipulan y los engañan prometiéndoles noticias ‘bomba’ sobre miserias de famosos y famosetes, noticias que en muchos casos no se llegan a producir, probablemente ni existen, y lo más triste es que en todo momento nos tratan como auténticos gilipollas, y, lo que todavía es peor, seguramente lo seamos.

Por otra parte los exitosos protagonistas de todos esos disparates televisivos no dejan de ser otras víctimas del sistema, todo sea por el espectáculo: los hacen pasar hambre, les someten a todo tipo de torturas psicológicas, les humillan, les obligan a convivencias imposibles, les condenan a una existencia insoportable a cambio de la posibilidad de un improbable premio dotado con una cantidad de dinero que en ningún caso justifica tamañas vejaciones... y lo más importante es la perentoria popularidad que conseguirán los participantes para acceder a los platós de las cadenas en los programas ‘post realities’ y el rutilante mundo de los ‘bolos’ por las discotecas de pueblo de nuestra geografía.

A los escandalazos que suceden a diario les llaman «creación de contenidos» y a sus protagonistas, «celebrities».

Si te gusta el cine, y en eso sí hemos progresado, no tendrás más remedio que abonarte a una de las numerosas plataformas especializadas en series y películas, todas ellas con un extensísimo catálogo de producciones propias y ajenas que podrán satisfacer a casi todos los gustos por excéntricos que sean. Netflix, Prime y HBO, aunque todavía resultan asequibles a las economías modestas, que somos la mayoría de sus clientes, cuestan un dinerito a fin de mes, claro que si lo comparamos con lo que nos va a costar encender la tele es una cantidad irrisoria. Movistar, antiguo Canal+, siempre ha sido la más cara, aunque ahora parece querer recuperar su clientela con tentadoras ofertas.

Es evidente que el futuro televisivo anda por estos derroteros: canales de suscripción y televisiones locales y pueblerinas que te contarán la vida de tus vecinos y los sucesos de tu barrio. La gente quiere ver por la tele al marido de la portera, a su carnicero, al dueño del supermercado y al tipo raro que vive al final de la calle y parece ser que ayer apuñaló a su cuñada.

Inevitablemente bebemos de la fuente de la civilización contemporánea y esa se encuentra, de momento, en los Estados Unidos de la grandiosa América y allí ya hace tiempo que sus preferencias televisivas andan en esta dirección, desde el granjero del estado de Iowa hasta el leñador del norte de Alaska se divierten con Juego de tronos tras el noticiario de su pueblo, donde acaban de enterarse que la vaca de su amigo Fred ha parido un ternero con seis patas y dos cabezas.

La telebasura ha invadido nuestra vida, eso es una realidad, pero siempre hay alternativas, a veces apagar el botón puede resultar lo más sano, disfrutar de un buen libro con una exquisita música de fondo sigue siendo un plan perfecto para una lluviosa tarde de viernes. Seguimos teniendo el poder en nuestras manos, y ese, no hay que pagarlo.