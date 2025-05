‘End of the saga’

Una mañana, hace meses, me levanté, me senté a desayunar y mirando a mi alrededor, le eché un vistazo a los muebles de la cocina, a los armarios bajos y altos que cubrían las paredes, con puertas de madera barnizadas en su color e interiores de formica. Bien es verdad que algunos amigos de mucha confianza ya habían señalado en ocasiones que debería cambiar estos muebles, pero, yo, que les tenía mucho cariño porque estaban con nosotros ya más de cuarenta años, nunca, hasta aquella mañana, me había fijado en que quizás sí, que a lo mejor era necesario un nuevo look, aunque nada más fuese porque algunas puertas estaban torcidas y en unos pocos interiores había asomado el serrín prensado de la imitación a madera de las lejas.

Escribo lo de arriba porque, al leer los datos del informe Situación de la Región de Murcia del servicio de estudios del BBVA, me he acordado de mi vieja cocina y de lo que ocurrió después, sobre todo en la sección donde se habla de la parte de empleo cubierta por inmigrantes que parece ser ha llegado al 54% en los tres últimos años. Así que y continuando con mi vieja, pero muy querida cocina, por fin tomé la decisión de cambiarla por una más puesta al día. Indagué entre los conocidos qué camino a seguir, obteniendo algunas respuestas de este tipo: «Uf, no sé, había dos carpinterías en mi barrio, pero las cerraron hace mucho tiempo’, o ‘a mi cuñado se la hizo un taller que había en Hellín porque en su pueblo no había carpinteros, pero no sé si todavía seguirá», etcétera, etcétera.

Por fin, di con una pequeña empresa que hacía cocinas a medida, llamé diciendo que iba recomendado por un viejo cliente, y les expuse mis propósitos de cambio. La primera frase que le escuché fue: «No tendrá usted prisa, ¿verdad?» Mi respuesta rápida fue: «Hombre, a quién ha aguantado cuarenta y tantos años, unas semanas más no le importan». Efectivamente, tres meses después y diez llamadas de teléfono en diferentes tonos, apareció el jefe de la empresa a tomar medidas de la cocina. En la conversación que mantuvimos, y de ahí que el informe del BBVA me haya recordado este sucedido, me explicó que tenía un exceso enorme de trabajo y que no encontraba profesionales de la madera para contratarlos. Los empleados que tenía se habían hecho mayores y no encontraba a nadie que quisiera convertirse en aprendiz, o que ya viniera formado. (Por cierto, creo que los únicos centros de Formación Profesional en los temas de ebanistería de la Región de Murcia están en Yecla y Cartagena). Tras esta visita y la toma de medidas, nunca volvía a ver al hombre, lo llamé un par de veces más, pero claramente no hizo el menor caso del asunto y, para que se queden ustedes tranquilos, les diré que al final elegimos una cocina en un muestrario de esos de un gran almacén, y ahí está, tan bonica, aunque yo a la otra le tenía mucho cariño, después de tanta convivencia.

Luego, diría yo, en mi ignorancia, que si hay tan pocas vocaciones en nuestros jóvenes relacionadas con el trabajo de la madera, al igual que con el de la agricultura, la ganadería, la construcción, etcétera, etcétera, parece que es menester que pongamos en marcha más medios para formar a los inmigrantes que nos llegan. Ellos, estoy seguro, están deseando aprender y debería estar perfectamente reglado que la oferta de formación fuese unida a la de radicarse en esta Región. Por otro lado, y, como muchos de ustedes saben, se da a menudo la llegada de inmigrantes con estudios realizados en sus países de origen –una mujer marroquí a la que conozco, ya viviendo con su marido y sus hijos en Murcia desde hace años, formada como técnica de laboratorio en Casablanca, se dedica a limpiar casas porque no se le reconoce en España su titulación – que tienen una gran dificultad para ejercer sus profesiones aquí. Pienso yo que es un desperdicio y que debería ser más sencillo para ellos demostrar que su preparación es la suficiente. Y también tener muy en cuenta a los parados mayores a los que hay que ofrecerles posibilidades de formación para adaptarse a las demandas de las empresas.

Continuamente leemos o vemos en las pantallas a hombres y mujeres mayores con sus vacas, cuidando sus olivos o al de mi cocina pidiendo aprendices, explicando que, en sus oficios, ellos, como el hijo del marqués de Leguineche, son ‘end of the saga’ (el final de la saga). En la formación bien motivada está la respuesta.

