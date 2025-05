El festival de divulgación científica Pint of Science ocupará los bares de las principales ciudades del mundo. / EFE/Pint of Science

No sé por qué me da que igual si Trump conociera el festival Pint Of Science renunciaría a dar un hachazo del 50% en la inversión en ciencia, una catástrofe tanto para el país que dice amar como para el resto del mundo, al que desprecia.

Durante tres días de esta misma semana, este festival de divulgación científica ocupa los bares de las principales ciudades del mundo. También los de Estados Unidos, pero es visible que el delincuente que los gobierna no lo conoce.

En nuestra Región, la iniciativa se hace realidad gracias al esfuerzo de aquellos maravillosamente locos y locas que aman la ciencia en ciudades como Murcia, Cartagena y Lorca. No es que impregne en la sociedad, más proclive a otros actos más celestiales o ebrios, pero supone un aire fresco ante la caverna.

Ahí han estado los amigos de Lorca explicando el sistema Galileo, que muestra la fortaleza europea frente al GPS estadounidense y al Glonass ruso. No han faltado tampoco, en el resto de las delegaciones, el relato de nuestro fondo marino, la riqueza de nuestros restos arqueológicos, la energía solar o las vitaminas y más allá que suponen el jamón y el limón.

Un respiro, una dosis de esperanza. Un avance científico o bienestar gracias al ingenio de los hoy perseguidos en la tierra del que exclama que el autismo es inducido artificialmente. Unas declaraciones estentóreas que se unen a las de nuestro olvidado Reig Plá sobre las personas discapacitadas, que son, a su nulo juicio, fruto del pecado y del desorden de la naturaleza. Ya saben. La iglesia es docta en pecado.

Pocos días me parecen. Deberíamos tener Ciencia en los Bares cada semana, pero está claro que los poderosos nos quieren ignorantes o, lo que es lo mismo, sumisos. No se limitan a recortar en lo esencial, como la sanidad o la educación, sino que, además, desprestigian, como ignorantes, a los que permiten progresar.

Salud.

