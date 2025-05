Antonio Garrido Rubia: el equilibrio del centro

Debo empezar aclarando que a Antonio Garrido Rubia lo conozco ‘superficialmente’, aunque sea desde hace ya muchos años; concretamente desde que los estudios de criminología pasaron de ser una carrera de segundo grado a grado universitario, allá por el curso 2011-2012 y nos fue presentado a los miembros del Clan del Crimen por otro compañero del grupo que tampoco recuerdo. Pero si he recalcado lo de superficialmente, es porque pienso que todo lo que no sea conocer a alguien en la intimidad de su familia, de su hogar o de su vida privada supone poco menos que conocerlo únicamente a través de su imagen pública, o sea, una forma de conocer sin saber, aunque ésta sea la forma más común de estar en el mundo y en la que la mayoría nos movemos.

Sin embargo, antes de ponerme a escribir estas líneas y dado mi habitual desinterés en relación con ese papel público de cualquier persona, para ilustrarme mínimamente he buscado en Google la información que del personaje de hoy aparece publicada. Pues bien, aunque sabía que era profesor en la Facultad de Derecho, en realidad desconocía que lo es como profesor titular de Ciencia Política y de la Administración; secretario general de la Asociación Española de Ciencia Política; doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense; autor de cerca de una veintena de libros sobre política comparada, instituciones políticas, historia política, elecciones y campañas electorales y comunicación política…

Después de leer este currículum, ante todo me he quedado pensando en la persona de Antonio que yo conozco, pero, claro, también en la grandilocuencia que representa para algunos -entre los que me encuentro- ese gran conocimiento teórico que posee de la ciencia política, de la comunicación política… y, la verdad, no terminan de encajarme contenido con continente; quiero decir que, siendo teóricamente el más ilustrado de todo el Clan en cuanto a temas políticos, acaso Antonio sea de los que menos se significan políticamente en nuestras habituales reuniones. Quizá esto tenga que ver con su particular forma de ser o, quizá, precisamente por tratarse del mayor conocedor del tema; no en vano sabemos por experiencia que, a mayor conocimiento de cualquier tema, menor es la pasión que solemos demostrar y viceversa. Como si ese impulso emocional que exhibe cualquier apasionado, sólo nos estuviera demostrando su evidente inmadurez con ese tema que tan apasionadamente quiere transmitir.

No, creo que Antonio es de los que no se mojan políticamente, de ese tipo de personas que, a fuerza de su poder de observación y análisis, prefieren la distancia de cualquier encasillamiento, el equilibrio permanente… vamos, eso que desde hace ya muchos años venimos llamando centro y que no se trata tanto de una identidad, como de un posicionamiento. Quizá por eso y para presentarlo en estos retratos, haya escogido uno que me recuerda a Alberto Schommer, el gran retratista de la Transición.

