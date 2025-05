Mi admiración hacia el pueblo judío viene de su frecuente adhesión a causas nobilísimas y la resistencia física y moral a las mayores persecuciones de la Historia. Además, buena parte de las más altas creaciones de la humanidad, en el orden científico e intelectual, se deben a individuos de ese pueblo. Por esas razones, entre otras, me confieso projudío. En cuanto al sionismo, engloba a los defensores de que el pueblo judío, condenado a la diáspora por aquellas persecuciones, tenga un Estado propio seguro en su tierra de origen. Así que, como defensor del Estado de Israel, merezco ser considerado prosionista. Ahora bien, quienes en una u otra coyuntura gobiernan ese Estado pueden cometer crímenes que cualquier defensor de los derechos humanos está obligado a denunciar. En mi opinión, quien lo hace, sea judío o no, apoya la dignidad del pueblo judío, y quien no lo hace la traiciona.

Genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, exterminio… Es tal el horror que está desplegando Israel y su Gobierno ultraderechista en la banda palestina de Gaza que faltan palabras para calificarlo. Al asesinato masivo de niños y niñas, acribillados, bombardeados sin compasión, a la deportación cruel, se añade desde hace unos meses la vil determinación de Netanyahu de matar a los gazetíes de hambre. Lo ha denunciado Naciones Unidas: 14.000 bebés y niños de corta edad pueden morir de inanición en las próximas horas. De igual modo que no vacilamos a la hora de condenar el salvaje ataque de Hamás del 7 de octubre, no titubearemos a la hora de llamar a este exterminio, a este martirio, por su nombre. Sánchez ha calificado a Israel de ‘Estado genocida’, y está bien. Pero franqueadas todas las líneas rojas humanitarias, ya empiezan a sobrar las palabras. Lo que se necesita son actos. La repuesta de los países democráticos no puede esperar. Francia, Reino Unido y Canadá han amenazado a Israel con ‘medidas concretas’ si no detiene su ofensiva militar en Gaza. Están tardando.

