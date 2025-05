Contra las sombras

La tumba es la antesala del olvido. Claro que los deudos sufren, lloran y rezan ante la muerte del ser querido; los buenos hijos llevan a los difuntos en procesión y practican cuidadosamente los ritos para que las almas no se extravíen y alcancen su última morada. Pero al fin el recuerdo se hará cada vez más difuso, hasta que los signos tallados en las piedras se desgasten y desaparezcan.

Quizá recordéis a la ilustre Gang Jeongidang. Conocía bien esta triste verdad, muchas veces me lo dijo ella misma. Y aun así, siempre quería ver encendida la llama de la memoria. Aprovechaba el silencio de la noche o las pocas horas de tregua concedidas por su enfermedad al final de sus días para recordar y para escribir lo recordado. Dejaba por un momento el ajetreo provocado por los estudiantes que acudían a su casa para preparar, bajo su magisterio y el de su marido, los exámenes de la administración real. Tomaba el pincel con delicadeza y tranquilidad. Cumplía así un antiquísimo ritual de escritura. En esa actitud yo la vi muchas veces.

Cariñosamente me regañaba si olvidaba los ritos o si no me inclinaba ante las reliquias de Buda. Ella pensaba constantemente en los antepasados, y con igual cariño traía a su mente tanto a quienes había conocido en persona como a aquellos de los que solo había oído hablar durante el aniversario de su muerte. «Los espíritus de los ancestros no deben perderse en el aire -afirmaba con gran devoción-, ni tienen por qué ir por las noches invadiendo los sueños de los demás, atormentándolos para obtener un cuenco de arroz, unos pastelillos o unas flores cuando sus familiares se han olvidado ya de hacerles tales ofrendas».

Os digo que su pincel se deslizaba y escribía cosas muy bellas sobre aquellos que se habían ido. El más antiguo de sus antepasados del que ella tenía recuerdo debió de ser Uijeong, que pasó por el mundo hacía al menos once generaciones, murió embriagado dulcemente bajo un árbol en flor. Yeongenn fue también otro de sus honorables antepasados, construyó hermosos pabellones dedicados al estudio; cada día enseñaba los clásicos a sus alumnos, amaba la música. Pero había muchos más, yo no sé todos los nombres, pero hubo un venerable ancestro de la octava generación que construyó un pabellón que llamó del Olvido de las Cosas Materiales, se gozaba con el vino y la poesía; repetía que había que sentirse feliz, en armonía con las cosas, por eso de vez en cuando se emborrachaba alegremente. Durante la sexta generación nació otra persona que leía todo el día, y su mujer era también una gran conocedora de Confucio. Otro ilustre antepasado, un bisabuelo de su suegro, había sido una persona buena que destilaba él mismo muchos licores; en el aniversario de su muerte se le hacía un pastel de arroz y se le ofrecía un cuenco con su bebida favorita. Un antepasado, el viejo Dahon, recibió el sobrenombre de Anciano Pino, porque era un gran amante de los árboles y los protegía. También hubo un bisabuelo que prefería sobremanera los goces de este mundo, estaba atrapado en la red de los vicios y los engaños, pero a pesar de todo era amado por su buen corazón y durante las hambrunas repartía comida para todos, a sus expensas, y sin reclamar nada.

Jeongidang pensaba que los vivos deberíamos haber hablado mucho más con nuestros muertos, celebrarlos, recordar sus gestos y sus palabras para guardarlos en la memoria y llevarlos al papel. Ella los liberaba del silencio con su escritura, Nombres, personas y lugares fluían recuperando aliento y vida cuando en la soledad de su estudio la tinta endurecida se mojaba, se reblandecía y luego era frotada sobre la cavidad de la piedra para entintar. ¡Cuánto amaba sus pinceles, la piedra y la tinta misma que le permitían estar junto a los suyos! Y aunque ella no figura entre mis antepasados, yo también quiero, ahora, rescatar su nombre de las entrañas del No Ser con un pincel mojado en tinta, igual que ella hacía; al trazar estos signos traigo a la memoria cómo le gustaba leer a los clásicos, cuánto amaba enseñar con su marido a sus estudiantes, que reía mucho, que era buena y feliz, que por las noches también componía poemas, y a la luz de una lámpara devolvía la vida a los muertos porque amorosamente los recordaba. No se cerrarán mis ojos en la oscuridad si tú, Jeongidang, estás ante mí.