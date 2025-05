La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, HoyTú, está realizando una serie de performances para escenificar lo que ellos han denominado «la muerte de la noche murciana» y reclamar de este modo al Ayuntamiento de Murcia la derogación de las restricciones que los pubs que se encuentran situados en calles de menos de siete metros tienen establecidas y que, sintetizando, podemos resumir en que se les prohíbe la actividad musical a partir de las 00:00 horas.

Esta especie de campaña de ‘concienciación’ culminará el próximo 31 de mayo con una suerte de procesión que ellos han denominado de los pijamas y que, a buen seguro, coincidirá con la procesión de los noctámbulos, o de los zombies, a cuya cofradía pertenecemos todos los vecinos y vecinas que vivimos en la denominada ‘zona de las tascas’, barrios de Santa Eulalia y San Lorenzo, y que seguimos la advocación de la santísima benzodiacepina en todas sus posibles manifestaciones.

Somos cientos, miles de murcianos los que profesamos esta religión, por obligación y necesidad, que quede claro. Y es que, queridos amigos, por nadie pase vivir en las tascas y aguantar la liturgia que cada fin de semana nos propone la cofradía que saca a la calle la procesión de los pijamas.

Huelga decir que la mayoría de vecinos que vivimos en la zona hemos tenido que instalar dobles ventanas para aislar nuestras viviendas del ruido. Y no hablo ya del jaleo que pueda producirse en la calle como consecuencia de los gritos de la gente. Si solo fuera eso con cerrar la ventana bastaría, aunque por otro parte explíquenme ustedes por qué hemos de vivir condenados a dormir en verano con la ventana cerrada. Hablo del ruido y las vibraciones que provoca en las viviendas la música de los locales.

Apunta y presume el presidente de Hoy Tú a este respecto que Murcia cuenta con los locales mejor insonorizados de España. Desconozco qué nivel de insonorización tendrán los bares de copas de Badajoz, Ciudad Real o Vigo, pero como sean como algunos de aquí deberá ser como vivir en una pista de baile.

Les puedo asegurar, y vivo en un segundo piso, que me conozco al dedillo la playlist que el DJ del pub de debajo de mi casa pincha cada noche, y que la vibración provocada por los sonidos graves de los altavoces, en alguna ocasión, ha movido los cuadros colgados en la pared.

Cierto empresario de la noche me dijo, no hace mucho, que lo que tenía que hacer era vender mi casa e irme a vivir a una zona más alejada del centro. Muchos de mis vecinos así lo han hecho y, hartos de ruidos, olor a pis y alguna que otra pelea, por aquí las emociones no faltan, han huido a barrios más tranquilos y confortables. ¿Pero saben lo que les digo? ¡Que no me da la gana! Me gusta mi casa, me gusta mi barrio y además, ¡llegué yo primero!

Me parece lícito que HoyTú defienda sus intereses y reivindique con la escenificación de ‘la muerte de la noche murciana’ su petición de que en sus locales pueda haber música allende de las 00:00 horas. Pero que no olviden, no olvidemos, que sus derechos terminan donde comienzan los nuestros, los míos. Y mis vecinos y yo, fíjense que utopía demandamos, tenemos derecho a dormir. n

