Frank Cuesta y la mujer del César: la reputación como activo de marca

Hay un refrán muy antiguo que, aunque para algunos podría ser tildado de machista, ilustra a la perfección la importancia de la reputación para una marca, ya sea personal o corporativa: «La mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo». Esta frase, más allá del contexto histórico en el que nació, encierra una verdad que trasciende siglos: no basta con ser; también hay que demostrarlo. En el universo de la comunicación, la transparencia, la coherencia y la percepción son pilares irrenunciables. Y si hablamos de marcas personales, aún más.

Una marca debe ser lo que promete ser. Su imagen debe alinearse con sus valores, su propósito y su manera de actuar. Pero no solo eso: esa coherencia debe ser evidente para los demás. Porque cuando la percepción no acompaña a la realidad —o cuando ambas se distorsionan— se produce una grieta. Y si esa grieta no se gestiona con rapidez y contundencia, puede desembocar en una crisis de reputación capaz de derrumbar años de trabajo.

El caso Frank Cuesta

Frank Cuesta se convirtió en una figura mediática a raíz de su programa Frank de la Jungla, donde enfrentaba con valentía —y mucho carácter— a serpientes y otras especies salvajes. Con una personalidad directa y una forma de expresarse que no dejaba a nadie indiferente, supo conectar con una audiencia que valoraba su autenticidad. Más tarde, creó en Tailandia un santuario para animales víctimas del tráfico o el maltrato, reforzando su imagen como defensor de la fauna y de la libertad.

Sin embargo, en las últimas semanas, su marca personal se ha visto gravemente dañada. Chi, un antiguo colaborador suyo, ha comenzado a difundir audios y mensajes que cuestionan la integridad de Cuesta. Aunque no está del todo claro si los contenidos han sido manipulados, lo cierto es que dejan entrever una cara opuesta a la imagen que proyectaba: la de alguien más interesado en el dinero que en la causa animalista. A esto se suma una gestión comunicativa caótica —como sus vídeos de respuesta improvisados en YouTube— que no contribuye precisamente a calmar las aguas.

Frank está, sin duda, ante una crisis de comunicación grave. Y como ocurre en estos casos, no basta con indignarse o culpar a otros: hay que activar un protocolo serio de gestión de crisis reputacional.

¿Qué debería hacer?

1. Reconocer la gravedad. Negar o minimizar la situación solo genera más desconfianza. Lo primero es aceptar que la crisis existe y que, como tal, requiere una estrategia.

2. Dar explicaciones claras. Es fundamental responder a las acusaciones con datos, pruebas y, sobre todo, con transparencia. Si hay errores, reconocerlos. Si hay manipulaciones, desmontarlas con argumentos sólidos y pruebas verificables.

3. Cuidar los canales y el tono. No es lo mismo improvisar un vídeo casero en estado de rabia que dar una rueda de prensa, emitir un comunicado profesional o apoyarse en una entrevista con un medio serio.

4. Mostrar coherencia entre el discurso y la acción. Si una marca se define por la defensa de los animales, su día a día —tanto en el trato con colaboradores como en su gestión económica— debe demostrarlo. Las contradicciones son el mayor enemigo de la reputación.

5. Apoyarse en aliados. Voces externas con credibilidad —otros activistas, expertos o incluso periodistas— pueden reforzar el mensaje de forma más objetiva que el propio implicado.

6. Revisar procesos internos. Una crisis también es una oportunidad para mejorar. ¿Qué falló? ¿Hay cosas que cambiar en la estructura del santuario, en la selección de colaboradores o en la forma de comunicar? Si es así, mejor admitirlo y evolucionar.

Cuando la reputación lo es todo

Frank Cuesta no es el primero ni será el último en sufrir un revés de este tipo. Las marcas personales, por definición, son más vulnerables que las corporativas. Si Elon Musk tuitea algo polémico, las acciones de Tesla tiemblan. Si Will Smith pierde los papeles en una gala, su imagen pública se tambalea. Si Paula Echevarría promociona una marca sin transparencia, los seguidores la acusan de falta de autenticidad. La reputación se construye durante años… y se puede perder en un solo día.

También marcas comerciales han atravesado crisis severas. El caso de Volkswagen y el ‘dieselgate’ es paradigmático: una gran marca de confianza, implicada en un fraude global. O el de United Airlines, cuando un pasajero fue arrastrado a la fuerza fuera de un vuelo sobrevendido. En ambos casos, se activaron protocolos de comunicación, se pidieron disculpas (algunas mejores que otras), se realizaron cambios internos y, con el tiempo, las marcas lograron en parte recuperar la confianza.

¿Qué nos enseña todo esto?

La reputación es un intangible, sí, pero uno que tiene un valor económico y emocional incalculable. Gestionar bien una crisis de marca no solo permite mitigar el daño: puede ser también una oportunidad para reforzar la confianza si se actúa con humildad, verdad y profesionalismo. En tiempos donde la exposición pública es constante y las redes sociales amplifican cualquier error, es más importante que nunca cuidar lo que se es… y también lo que se parece.

Porque, al final, la marca —como la mujer del César— no solo debe ser honesta: debe parecerlo. Y, sobre todo, debe demostrarlo.

