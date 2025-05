El feminismo no es el enemigo

El aumento del voto de los varones jóvenes a los partidos de la ultraderecha es una preocupación constante en las democracias europeas. Un voto que se alimenta entre otros factores del discurso antifeminista de estos partidos, con el que pretenden culpar a los derechos adquiridos por las mujeres en las últimas décadas de la pérdida de poder de los hombres. Este discurso tiene mucho éxito, sobre todo, entre la franja de edad comprendida entre los 18 y 30 años. Un antifeminismo que circula en los numerosos foros online que se engloban bajo el nombre de la ‘manosfera’.

No obstante, un informe recientemente publicado por el European Policy Center titulado 'De proveedor a precario: Como el declive económico de los hombres jóvenes alimenta el antifeminismo' vincula también este posicionamiento de los varones jóvenes a causas estructurales. Su autor, el investigador español Javier Carbonell, especialista en desigualdad, extrema derecha y juventud, apunta en el informe a cambios económicos como la desindustrialización, la automatización y la precariedad laboral, que han llevado al aumento de la desigualdad y a la ruptura de vínculos comunitarios. Aunque estos cambios afectan por igual a hombres y mujeres, en los últimos años, a pesar de la desigualdad laboral, la brecha salarial y el peso de los cuidados, las mujeres con mayor formación van obteniendo empleos con mayores ingresos, lo que se refleja en una mayor independencia económica.

En Europa hay una diferencia de más de diez puntos entre las mujeres con titulación universitaria y los hombres, un menor índice de abandono escolar entre las jóvenes y un mayor éxito en la formación profesional. Al quedarse rezagados en su formación y ante los cambios estructurales, los hombres ya no son los únicos sustentadores de la familia, perdiendo con ello una de las señas de identidad de la masculinidad tradicional y viendo afectado su status. Siendo este mismo sistema económico que ha generado las desigualdades sociales, económicas y educativas el que dirige sus frustraciones contra las mujeres. Los jóvenes buscan soluciones simples y rápidas, y aunque esta situación tiene poco que ver con el avance de las mujeres, siempre es más fácil culpar a otros grupos de su situación que reflexionar sobre su propia masculinidad. Culpar al feminismo es una coartada emocional, eludiendo así su responsabilidad ante esta situación. Consideran a las mujeres un enemigo fácil; el discurso de la manosfera les habla de ser hombres más fuertes, más ricos, hombres de éxito, fomentando el individualismo absoluto. Al contrario que el discurso feminista, que habla de igualdad entre hombres y mujeres.

Los derechos de las mujeres no son un privilegio. La precariedad laboral, la desindustrialización y la automatización no son cambios producidos por el feminismo, sino por un sistema económico que destruye las bases del estado del bienestar y que quiere hacer desaparecer todos los engranajes de protección comunitaria. El antifeminismo canaliza su malestar y, a la vez, sirve a los intereses del neoliberalismo porque no cuestiona las estructuras económicas o políticas. Al recurrir a las emociones se buscan soluciones simplistas que enlazan a veces con los instintos más egoístas de los jóvenes, haciendo que se desvíe la mirada de las cuestiones verdaderamente importantes e impide también que se dirijan los esfuerzos a soluciones colectivas.

Como indica el informe citado, es necesario diseñar políticas económicas que mejoren las condiciones de vida de las personas jóvenes y ofrecer a los varones modelos de masculinidad alternativa. Porque la mayoría no la encuentra en su familia, ni en las instituciones más cercanas, ni en los medios de comunicación que transmiten modelos más tradicionales. Un ejemplo reciente lo hemos podido comprobar en la retransmisión del funeral del papa Francisco y del cónclave para la elección de su sucesor. Largas procesiones de cardenales, reuniones, misas... todos hombres, en unas imágenes que podrían pertenecer a cualquiera de los últimos siglos.

Los jóvenes no votan a la ultraderecha solo por razones económicas, también están influidos por normas culturales y de género, y en todas estas imágenes no debemos olvidar el peso del catolicismo en la ideología patriarcal y la situación de las mujeres dentro de la Iglesia. Una situación que ya analizamos en nuestro anterior artículo de +Mujeres (La Opinión, 8 de mayo). Es muy importante ofrecer a los varones jóvenes modelos reales de los que puedan aprender, acercarlos a los cuidados, crear lugares de encuentro con alternativas concretas. No basta sólo la crítica. Somos una especie que hemos sobrevivido porque nos cuidamos y cooperamos entre todas las personas. Hay que fomentar las políticas de igualdad. Porque no hay democracia sin igualdad y porque sin feminismo no hay democracia.

