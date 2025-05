Eurovisión: ¡Basta ya!

Todos estamos de acuerdo en que Eurovisión se ha convertido en el debate político de la semana.

Y con ello se ha mostrado la naturaleza humana de muchos que niegan el mal que un Estado está ejerciendo sobre un pueblo que no puede defenderse. He necesitado ver una sola imagen: medio centenar de niños y niñas llorando por hambre y levantando misericordes un plato vacío suplicando alimento. Permitir esa tremenda situación es ser el mismísimo demonio. Justificar esa tremenda situación es ser un cínico desalmado.

¿En qué momento nos desprendimos de nuestra humanidad?

Y en medio de este sindios, la parodia infame al considerar que es posible un lavado de imagen tras sentirse apoyado en un festival de canciones horteras, dónde se pretende censurar la crítica al horror, como si esas perturbadoras tonadas que proponen los países participantes silenciaran el sonido de las bombas que arrasan escuelas y hospitales.

Hasta aquí, todo mal, pero la cosa empeora cuando intentamos defender lo indefendible; una propuesta desfasada, ordinaria y para nada valiente, al nivel de un grupo de eurofans que lo mismo defienden a una diva que al Chikilicuatre. Si bien es cierto que la sevillana ha pagado la cuenta de los hipócritas, la muy inocente aún cree que su canción podía quedar entre las primeras y que todo ha sido un complot.

La gran vergüenza de Eurovisión 2025 que financió Israel, pagó España y, sobre todo, pagaron los inocentes que morían bombardeados mientras sucedía el festival.

Un concurso en el que se lleva demostrando durante años que triunfar en él es un fracaso peor que perder.

De los acólitos que expusieron su voto a modo de mofa contra este gobierno, poco o nada se debe decir, han quedado reflejados solitos.

Es intolerable en un país de bien que la subdirectora de un digital, la vicesecretaria de Educación de un partido multitudinario, una política que nunca superó lo de las primarias o países como Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y el nuestro mostrasen una pleitesía descomunal ante Israel.

El que quiera entender que entienda, y el que pueda, que nos explique cómo se tienen las tragaderas suficientes para aplaudir las actuaciones de Eurovisión mientras Gaza ardía bajo las bombas del país halagado por tantos, literal. La música competía con los gritos. Una coincidencia temporal que revela una desconexión moral alarmante.

Lo que hasta hace no mucho era entretenimiento para disfrutar en familia, se ha convertido, como les ha pasado a otros programas que se emiten a hora punta, en propaganda peligrosa, casi normalizando lo inaceptable, cruzando líneas que parece pretenden adoctrinar en lugar de informar. Ha quedado patente que el odio fideliza, y no es un descuido, es una estrategia. No hay suficiente purpurina, ni luces de focos ni fuegos artificiales que tapen un genocidio. ¡Basta ya!

