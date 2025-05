Precisamente ahora que se aproximan los exámenes finales, y las fechas en las que muchos estudiantes elegirán una u otra profesión, ha caído en mis manos el libro 'La batuta invisible', de Inma Shara.

Muchos de estos estudiantes no sabrán a cuento de qué viene hablar de esta mujer, ahora que están hincando codos como fieras. Pero basta con decirles que es una chica vasca, que desde pequeña quería ser directora de orquesta, y que tras mucho estudio y mucha perseverancia, es una directora conocida y respetada, dentro de España y fuera también.

Claramente, es un libro de liderazgo, pero no de esos de «persigue tus sueños», que se centran en satisfacer tu ego. 'La batuta invisible' trata más bien de la obligación moral de impactar positivamente en los demás. Créeme que vale la pena leerlo.

Visto así, llevar a cabo nuestras tareas pensando en el impacto que producirán en quienes las vean, es decir, poniendo el foco en quien lo recibirá, hará que pongamos en ello todo nuestro ser . Nada parecido a cumplir el expediente o a salir del paso. Claro, que eso supone pensar que no sólo tenemos derechos, sino una responsabilidad con los demás. Entender, desde pequeños, que tenemos también obligaciones nos evitará muchas pataletas, con el consiguiente ahorro de energía, que nunca viene mal.

Todo eso hay que saber transmitirlo. Una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo es que no nos enseña a transmitir, en el sentido de emocionar con aquello que hacemos. Cualquier tarea, por extraordinaria que sea, será algo gris y apagado si no está iluminada con la ilusión que pongamos en cómo lo van a recibir los demás. Pensar que podemos ser la inspiración para otros es un gran motor. Inma Shara dice que, siempre que dirige un concierto, tras unos primeros minutos de nerviosismo, se mete tanto en su obra que la dirige con el alma. Desaparecen los miedos y surgen el corazón y la pasión. Y quién sabe si habrá niñas viéndola, a quienes podrá inspirar.

También está la actitud. La capacidad para doblarse sin romperse ante los fracasos, y la disciplina para machacar los intentos. Una y otra vez. Sin eso, no hay meta a la que podamos aspirar, porque no llegaremos a ninguna. Eso va de la mano con la idea de que el éxito y el fracaso son las dos caras de la misma moneda. No existe el uno sin el otro.

Luego están en sí mismos el éxito y el fracaso. El éxito es haber sido fiel a ti mismo, convertirte en tu mejor versión, con independencia de las opiniones ajenas, o del reconocimiento, que a veces no llega nunca. Tu propia satisfacción es el éxito más rotundo. El fracaso en cambio es el reflejo en el espejo. La verdad sobre tus fortalezas y tus debilidades. Lo que debes mirar, sin dramas, para mejorar de verdad.

Y así es como Inma Shara dice que podría dirigir con una batuta invisible. Porque la batuta es ella misma.

