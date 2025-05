Te pregunto, Fernando, sobre el Trasvase

¿Cuántas veces, Fernando, tiene que decir el Tribunal Supremo, para que te convenzas, que los caudales ecológicos del Tajo se han de contemplar en la planificación hidrológica de dicha demarcación? Yo contabilizo diez pronunciamientos: cinco sentencias en 2019 a instancia de colectivos ribereños de la cuenca cedente y cuatro recursos desestimados (gobiernos de Valencia, Andalucía, Madrid y Diputación de Alicante), en relación a la modificación de las reglas de explotación efectuada en 2021, a los que hay que añadir otra sentencia reciente que cuestiona, incluso, que haya que escalonar la incorporación de estos caudales, que, no obstante, deberían estar incluidos en la planificación hidrológica desde 2015 -de hecho, lo estaban, pero Rajoy decidió ignorarlos-.

¿Acaso te has declarado objetor de las sentencias del Tribunal Supremo?

Afirmas también que el cálculo de los caudales ecológicos y la modificación de las reglas de explotación responden siempre a intereses políticos de Sánchez, cuya verdadera intención es cerrar el Trasvase. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dicho en la desestimación del recurso del gobierno valenciano que el cálculo «se ha realizado con base en las instrucciones metodológicas y técnicas contenidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica, tras seguir un complejo procedimiento, basado en los estudios pertinentes». Nada parecido a lo que el mismo tribunal califica de «meras apreciaciones valorativas», respecto de los cálculos que hace la Generalitat.

¿Acaso no reconoces la independencia y profesionalidad de los/as técnicos/as responsables de la redacción del Plan Hidrológico del Tajo?

Por otra parte, no sé si has leído la Ley 21/1971 sobre aprovechamiento conjunto Tajo-Segura en la que se especifica nítidamente -artículo 1.3- que los caudales afectados al Trasvase, son «exclusivamente caudales excedentes». Y si analizas el gráfico de «aportaciones anuales en Entrepeñas y Buendía entre los años hidrológicos 1959-60 y 2023-24» verás que se aprecia en la aportación media anual en cada una de las décadas una disminución constante que ha llegado a ser del -60,5%, si bien con un pequeño repunte en el año 2023-24, y este 2025 que no rompe la tendencia.

¿Acaso crees que hay que ignorar esta circunstancia o que es algo coyuntural que no afecta al sistema? Despreciar estos datos no te arma de razón, Fernando. Tergiversar la realidad, tampoco. ¿No crees que sería mejor planificar soluciones teniéndola en cuenta?

Por cierto, nada de esto afecta al agua para consumo humano, cuyo trasvase es prioritario y supone el 38% del total que bebemos.

