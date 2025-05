Mi padre el africano

«El Africano» por sus aventuras en Berbería. Los Vera de Dolores de Pacheco, en cuyo linaje me injerto, tienen algo de africanos en el color, fruto lógico de las labores del campo. Aunque mi padre es ahora un hombre ‘fisno’ que habla por la radio y vive en la ciudad, si le pones una azada delante, en un momento hace un caballón Ebro-Segura que solucione todos los problemas del agua. Papá me enseñó sabiamente que el peor insulto para un hombre no tiene que ver con la madre de uno ni con un macho cabrío de gran tamaño: lo peor que se le puede decir a un tipo es ‘nuncalmuerzas’. Porque hay muchas cosas tristes en esta vida, pero no almorzar jamás… eso es de miserable.

Solo los adeptos al almuerzo (o los adictos) pueden permitirse las andanzas africanas de don Fernando. Mi padre es periodista deportivo, y como tal, su labor trashumante se multiplica en mayo con la llegada de los playoffs. Esta fue su última correría: el viernes llegó a Sevilla, donde se celebraba el primero de sus partidos. Noche en Algeciras, con ida y vuelta a Ceuta para contar el empate del Yeclano.

El domingo a las 12:30, la casi victoria del UCAM Murcia CB en Málaga, y por la tarde, regreso a Sevilla para la victoria del CB Cartagena en el segundo encuentro de la serie. Un tío que nunca almuerza jamás podría hacer esto, pero eso es un tema para otro día.

Este ha sido extraordinariamente largo, pero así vienen siendo los findes de mi padre los últimos treinta años. Nosotros hemos tenido la fortuna de acompañarle muchas veces. Mi hermana dio sus primeros pasos en el pabellón de Granada, y yo he descubierto España a lomos de un Zafira. Gracias a él no rechazo un viaje por largo que sea el camino, ni desprecio un destino por su falta de glamour, porque el campo más bonito en el que he estado es el de Nájera y no he comido mejor bocadillo de panceta que el de El Marino.

Pero no hay rosa sin espinas: a mi viejo le ha tocado perderse incontables eventos familiares. Solo él sabe las veces en las que la añoranza se ha subido al coche y le ha recordado lo lejos que estaba su casa. Pero aún cuando estábamos separados me ha acompañado, porque mi infancia es un transistor sonando en el patio de mi abuela y un hombre al que admiraba vibrando ante el micrófono.

Papá: hoy sigo escuchando la radio, y aunque te lo diga poco, aquel niño te sigue admirando. Tú invítale a almorzar, que aún tienes que enseñarle muchas cosas.

